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Назван продукт, улучшающий качество спермы у мужчин 

Medical Note 16 часов назад
Назван продукт, улучшающий качество спермы
Фото: Medical Note
Специалисты Университета Шеффилда в Великобритании установили, что две ложки томатного пюре в день могут значительно улучшить качество спермы у мужчин. Поэтому всем, кто планирует стать отцом, ученые посоветовали есть больше помидоров. Об этом пишет Daily Mail.
Чудо-компонентом помидоров оказался ликопин — химическое вещество, придающее овощам красный цвет. Считается, что оно снижает кровяное давление и снижает риск рака предстательной железы у мужчин.
Ученые «упаковали» ликопин в таблетку и попросили 56 здоровых мужчин в возрасте от 19 до 30 лет принимать ее дважды в день. На момент исследования у половины из них анализ выявил низкое качество сперматозоидов.
Одна пилюля была эквивалентна пяти консервным банкам вареных помидоров. Таблетку следовало запивать простой водой.
Через три месяца качество эякулята — форма, размер и подвижность сперматозоидов — существенно улучшилась у всех добровольцев. Подвижность увеличилась на 40%, количество нормальных сперматозоидов возросло с 7,5% до 13,5%.
«Мы не ожидали, что по окончании исследования мы увидим какие-либо различия в сперматозоидах у мужчин, принимавших таблетку ликопина и плацебо. Однако результаты нас просто шокировали!», — говорит профессор андрологии Аллан Пейси. — Улучшение морфологии спермы было впечатляющим".
Эксперты считают, что помидоры могут улучшить качество спермы, так как содержащиеся в них антиоксиданты предотвращают повреждение сперматозоидов.
Ликопин лучше всего усваивается из вареных томатов и таблеток, содержащих лактоликопин, отмечается в работе. Предыдущие исследования показали, что на качество спермы также благоприятно влияет регулярное употребление томатного сока.
В дальнейшем ученые планируют проверить результаты на мужчинах, страдающих от бесплодия, чтобы установить, можно ли с помощью ликопина повысить качество спермы и зачать ребенка, не прибегая к инвазивным методам лечения.
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