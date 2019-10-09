Назван продукт, улучшающий качество спермы у мужчин

Специалисты Университета Шеффилда в Великобритании установили, что две ложки томатного пюре в день могут значительно улучшить качество спермы у мужчин. Поэтому всем, кто планирует стать отцом, ученые посоветовали есть больше помидоров. Об этом пишет Daily Mail.

Чудо-компонентом помидоров оказался ликопин — химическое вещество, придающее овощам красный цвет. Считается, что оно снижает кровяное давление и снижает риск рака предстательной железы у мужчин.

Ученые «упаковали» ликопин в таблетку и попросили 56 здоровых мужчин в возрасте от 19 до 30 лет принимать ее дважды в день. На момент исследования у половины из них анализ выявил низкое качество сперматозоидов.

Одна пилюля была эквивалентна пяти консервным банкам вареных помидоров. Таблетку следовало запивать простой водой.

Через три месяца качество эякулята — форма, размер и подвижность сперматозоидов — существенно улучшилась у всех добровольцев. Подвижность увеличилась на 40%, количество нормальных сперматозоидов возросло с 7,5% до 13,5%.

«Мы не ожидали, что по окончании исследования мы увидим какие-либо различия в сперматозоидах у мужчин, принимавших таблетку ликопина и плацебо. Однако результаты нас просто шокировали!», — говорит профессор андрологии Аллан Пейси. — Улучшение морфологии спермы было впечатляющим".

Эксперты считают, что помидоры могут улучшить качество спермы, так как содержащиеся в них антиоксиданты предотвращают повреждение сперматозоидов.

Ликопин лучше всего усваивается из вареных томатов и таблеток, содержащих лактоликопин, отмечается в работе. Предыдущие исследования показали, что на качество спермы также благоприятно влияет регулярное употребление томатного сока.

В дальнейшем ученые планируют проверить результаты на мужчинах, страдающих от бесплодия, чтобы установить, можно ли с помощью ликопина повысить качество спермы и зачать ребенка, не прибегая к инвазивным методам лечения.