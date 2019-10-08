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Лекарства, которые спасут вам жизнь 

Рамблер 15 часов назад
«Рамблер» публикует список незаменимых средств для аптечки: эти лекарства должны быть с вами всегда и везде. Перед приемом любого препарата важно тщательно изучить инструкцию и разрешенную дозировку в тех или иных случаях.

Обезболивающее

Уверены, всем знакома сильная головная или зубная боль, когда хочется лезть на стенку. Очень важно, чтобы под рукой был анальгетик. При зубной, суставной, мышечной и послеоперационной боли поможет «Нимесулид». Если спазм возник в желудке и кишечнике, или вы столкнулись с сильным дискомфортом в животе при менструации, подойдет «Дротаверин».

Жаропонижающее

Вы отравились, получили солнечный удар или просто подхватили грипп? Справиться с температурой помогут жаропонижающие. «Парацетамол» хорошо сбивает ее и устраняет озноб, а «Ибупрофен» не только борется с температурой, но и снимает боль.

Энтеросорбент

Такие препараты выручат вас при отравлении. Самый старый и действенный способ — выпить активированный уголь (1 таблетка на каждые 10 кг массы тела). Уголь поможет вывести из организма токсины и улучшит метаболизм: работает в течение часа. Для более быстрого эффекта попробуйте «Полисорб»: это воздушный белый порошок, который необходимо размешать в воде. Начинает действовать в первые 10 минут приема.

Дезинфицирующее средство

Даже через самую маленькую ранку можно занести в организм инфекцию. Именно поэтому важно первым делом ее обработать дезинфицирующим средством. Вам подойдут перекись водорода, раствор хлоргексидина и спрей с бензалкония хлоридом.

Противопростудные средства

При простуде первым делом страдают наши горло и нос. Чтобы справиться с отечностью и удалить микробы со слизистой носа, используйте капли на основе ксилометазолина и морской воды (подойдет «Снуп»). Боль в горле устранят специальные леденцы (например, «Стрепсилс»). Они также смогут убить бактерии и облегчить дыхание.
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