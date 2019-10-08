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Врач-диетолог рассказал о правильном питании осенью 

Вечерняя Москва + ещё 1 14 часов назад
Врач-диетолог рассказал о правильном питании осенью
Фото: Вечерняя Москва
Врач-диетолог, профессор Московского государственного университета пищевых производств Валерий Сергеев в комментарии argumenti.ru рассказал, каким продуктам следует отдать предпочтение в осеннее время года.
Специалист отмечает, что необходимо следить за питательностью еды. В рационе обязательно должны быть сложные углеводы: фрукты, овощи, бобовые. Они содержат клетчатку, которая нейтрализует негативные продукты обмена, стимулирует кишечник и восстанавливает полезные бактерии. А вот от сладостей лучше отказаться — они не приносят пользы и только способствуют набору веса.
Жиры в рационе, по словам Сергеева, тоже должны быть правильными: нерафинированное растительное масло, сливочное масло, жирные сорта рыбы, нежирная сметана.
В ежедневном рационе должны присутствовать супы, готовить их лучше на овощном бульоне.
Не следует забывать о приправах. Так, чеснок, корица, перец повышают энергоотдачу и поддерживают в организме тепло.
Из напитков лучше отдать предпочтение травяным чаям, в которые можно добавить лимон, мед, имбирь.
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Комментарии
ЗОЖ , Другое , Валерий Сергеев , МГУ , газета "Аргументы недели"
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