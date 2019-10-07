5 причин начать принимать цинк прямо сейчас

Мечтаете отрастить волосы и улучшить состояние кожи? Проверьте, получает ли ваш организм цинк в достатке!

Цинк — микроэлемент, очень важный для регуляции обмена веществ. Он есть в составе всех клеток организма, участвует в формировании клеточных ферментов и гормонов, стимулирует мозговую деятельность и помогает витаминам А и Е лучше усваиваться. Дефицит цинка чаще всего встречается у тех, кто придерживается низкобелковых диет, злоупотребляет алкоголем и курением, употребляет противозачаточные средства и/или витамин B6 в больших количествах, а также имеет проблемы с ЖКТ, печенью и щитовидной железой. При дефиците важно обратиться ко врачу: он пропишет необходимые препараты на основе цинка.

О чем еще важно знать?

Цинк полезен для кожи

Этот микроэлемент участвует в процессах регенерации клеток и обмена липидов. Благодаря ему нормализуется выработка кожного сала сальными железами, а это, в свою очередь, препятствует образованию угрей и различных кожных заболеваний.

Цинк полезен для волос

Благодаря цинку волосы становятся блестящими, а их структура улучшается. При дефиците цинка волосы, напротив, теряют силу, превращаясь в ломкие, тусклые и безжизненные пряди.

Цинк полезен для здоровья глаз

Он участвует в метаболизме нервных волокон и функционировании желтого пятна. Цинк заботится об остроте вашего зрения и обеспечивает профилактику различных заболеваний (например, близорукости).

Цинк важен для иммунитета

Он способствует выработке антител, лейкоцитов крови, которые важны для поддержания иммунитета. В противном случае при дефиците пострадает вся иммунная система.

Цинк важен для здоровья половой системы

Особенно при половом созревании. Этот микроэлемент влияет на работу репродуктивной системы и на развитие половых органов. Также его уровень важно контролировать при беременности в первом триместре, поскольку в этот период происходит формирование половых органов плода.