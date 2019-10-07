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Самые вредные сочетания продуктов 

Рамблер 18 часов назад
Чтобы переварить определенную группу продуктов, организм запускает не один сложный процесс. Рассказываем, какие сочетания даются пищеварению сложнее всего и почему их лучше избегать.

Вино и десерт

Побаловать себя бокалом вина с десертом в конце недели — не лучшая идея. Вам предстоит сложный выбор: либо вино, либо десерт. Вино стимулирует выработку инсулина. Сахара усваиваются быстрее, а вслед за ними приходят жировые отложения. Лучшее сочетание для сладкого — зеленый чай или стакан воды с лимоном. А к вину рекомендуем свежие овощи и сыр.

Картофель с мясом

Уверены, хотя бы раз в жизни бабушка готовила вам такое блюдо. Несмотря на то, что картофель — это овощ и (по идее) должен хорошо сочетаться с животным белком, в случае с мясом получается совсем обратная история. Для переваривания двух таких продуктов организм используется разные виды пищеварительных ферментов. В итоге процесс переваривания затягивается, а вы испытываете чувство тяжести.

Огурцы и помидоры

Самое популярное, но не самое полезное сочетание ингредиентов для салата. Огурцы — это щелочный продукт, а помидоры относятся к кислым. Все это в сочетании может привести ко вздутию живота.

Алкоголь и кофе

Отправляетесь на ужин? Решите — либо алкоголь, либо кофе. Исследования ученых из американского Центра зависимостей доказали, что кофеин маскирует действие алкоголя, о нейтрализации не может быть и речи. С таким сочетанием вы получаете обезвоживание, учащенное сердцебиение и нарушения сна.

Ананас и йогурт

Все еще считаете микс из йогурта с фруктами полезным вариантом завтрака? Не спешите добавлять в боул ананас. Он содержит ферментный комплекс бромелайн: в сочетании с молочными продуктами может спровоцировать интоксикацию.
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