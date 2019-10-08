Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Привычки, из-за которых человек часто болеет 

express-novosti.ru + ещё 1 8 октября 2019
Привычки, из-за которых человек часто болеет
Фото: express-novosti.ru
В обществе устоялось мнение, что осенью человек обязательно заболевает простудой, а в летний период очень часто можно подхватить инфекцию от фруктов, овощей. При этом мало кто задумывается, что можно снизить риск возникновения заболеваний, отказавшись от некоторых привычек.
Журналисты ИА «Экспресс-Новости» рассказывают о самых вредных привычках, негативно влияющих на здоровье людей.
Когда человек едет в общественном транспорте, он незаметно собирает ладонями микробы, которые находятся на поручнях, перилах. После этого человек тянет такие руки в рот, на лицо. Несмотря на то что правила чистых рук всем известны с детства, мало кто придерживается их выполнения.
Важно указать, что вагоны метро, автобусы проходят ежедневную чистку, однако вероятность подхватить заразу все равно очень высока.
То же самое относится к пистолетам на заправочных станциях, банкоматам, общественным туалетам. Чтобы уменьшить количество микробов на своих руках, их следует чаще мыть.
Также не стоит игнорировать чужое заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Когда коллега по работе жалуется на простуду, важно знать, что общение с таким человеком создает риск передачи заболевания. Конечно, это не означает, что необходимо сразу уходить от собеседника.
Однако достаточно уйти с «линии огня» и после общения помыть руки. Врачи указывают, что недостаточно просто держать ладони под струей воды, так как часть микробов при этом остается на коже.
Требуется тщательно мылить руки и только потом споласкивать. Чтобы полностью избавиться от бактерий, необходимо тратить на мытье как минимум двадцать секунд.
Британские ученые отмечают, что человек порядка 16 раз в час прикасается к лицу: переносица, губы, нос. Такое прикосновение выступает способом передачи вируса от рук к слизистой носа и в рот. Прикосновение к лицу вместе с этим увеличивает жирность кожи.
Чтобы избежать риска подхватить какую-либо заразу, стоит меньше прикасаться к лицу руками. Когда человек болеет, то при чихании не рекомендуется закрывать рот рукой. Бактерии могут осесть на ладонях и потом снова попасть в рот. Помимо этого, при наличии заразных микробов на ладонях они будут передаваться другим при касании предметов общественного пользования.
Чем опасны лекарства от бессонницы
express-novosti.ru: последние новости
Опасность бактерий, живущих на смартфоне Опасность бактерий, живущих на смартфоне Три главных симптома, говорящих о серьезных проблемах с печенью Три главных симптома, говорящих о серьезных проблемах с печенью Доктор Комаровский дал рекомендации по защите от простудных заболеваний Доктор Комаровский дал рекомендации по защите от простудных заболеваний
Комментарии1
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три симптома, говорящих о проблемах с печенью
Три симптома, говорящих о проблемах с печенью
Доктор дал рекомендации по защите от простуды
Доктор дал рекомендации по защите от простуды
Врач-диетолог рассказал о правильном питании осенью
Врач-диетолог рассказал о правильном питании осенью
Названы симптомы приближения сердечного приступа
Названы симптомы приближения сердечного приступа
Найдено лекарство против болезни Альцгеймера
Найдено лекарство против болезни Альцгеймера
Видео
Как понять, что у вас аритмия
08:45
Как понять, что у вас аритмия
ЗОЖ
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
03:28
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
Новости
Ученые рассказали о влиянии грибов на рак
05:35
Ученые рассказали о влиянии грибов на рак
Болезни и лекарства Новости
Лекарства, которые спасут вам жизнь
20:23
Лекарства, которые спасут вам жизнь
ЗОЖ
Почему электронные сигареты убивают
00:32
Почему электронные сигареты убивают
Болезни и лекарства
Почему после алкоголя краснеет лицо
01:40
Почему после алкоголя краснеет лицо
Болезни и лекарства
Выяснилось, как россияне относятся к прививкам
00:25
Выяснилось, как россияне относятся к прививкам
Болезни и лекарства
Мясников назвал болезни, которые заметны на теле
02:56
Мясников назвал болезни, которые заметны на теле
Новости
Когда не стоит верить в диагноз «рак»
09:57
Когда не стоит верить в диагноз «рак»
Новости
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
02:27
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение