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Почему красное мясо не так опасно, как о нем говорят 

Рамблер 20 часов назад
Наверняка вы не раз слышали о том, что для сохранения здоровья необходимо сократить количество красного мяса в рационе, а то и вовсе от него отказаться. Но так ли это на самом деле?
Ученые из канадского Университета Макмастера выяснили, что большая часть людей может употреблять красное и обработанное мясо в привычном объеме, поскольку отказ от него не скажется кардинальным образом на состоянии здоровья.
Сделать такой вывод исследователям помогли четыре обзора рандомизированных контролируемых исследований.
В одном обзоре ученые не нашли статистически значимой связи между потреблением мяса и риском развития онкологии, диабета или сердечно-сосудистых заболеваний. Один из экспертов подчеркнул:
«Существует общемировой интерес к проблеме красного мяса. И мы уверены, что люди должны принимать решение о внесении в рацион изменений на основе полной информации”.
Авторы исследования настаивают на том, что они использовали строгую методологию и международные методы оценки, а значит результаты их работы можно считать верными
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