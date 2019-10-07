Почему красное мясо не так опасно, как о нем говорят

Наверняка вы не раз слышали о том, что для сохранения здоровья необходимо сократить количество красного мяса в рационе, а то и вовсе от него отказаться. Но так ли это на самом деле?

Ученые из канадского Университета Макмастера выяснили, что большая часть людей может употреблять красное и обработанное мясо в привычном объеме, поскольку отказ от него не скажется кардинальным образом на состоянии здоровья.

Сделать такой вывод исследователям помогли четыре обзора рандомизированных контролируемых исследований.

В одном обзоре ученые не нашли статистически значимой связи между потреблением мяса и риском развития онкологии, диабета или сердечно-сосудистых заболеваний. Один из экспертов подчеркнул:

«Существует общемировой интерес к проблеме красного мяса. И мы уверены, что люди должны принимать решение о внесении в рацион изменений на основе полной информации”.

Авторы исследования настаивают на том, что они использовали строгую методологию и международные методы оценки, а значит результаты их работы можно считать верными