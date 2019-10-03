Ученые озвучили как татуировки улучшают здоровье

На сегодняшний день более 30% американцев татуированы. И несмотря на то, что многие ученые пришли к выводу, что татуировки на самом деле не несут какого-либо вреда для здоровья, небольшая команда исследователей все же решила проверить, насколько данное заявление соответствует действительности.

Так, согласно проведенным исследованиям, люди, которые провели на сеансе у тату-мастера больше времени, производили больше слюнного иммуноглобулина А. Это, в свою очередь, означает, что у этих людей иммунный ответ на получение новой татуировки был выше, чем у тех, кто имел меньший опыт татуирования, либо не имел его вовсе. Причем данный эффект зависит не только от времени, прошедшего с момента появления татуировки на коже, но и от количества набитых тату. Данная реакция иммунитета может быть очень полезной в случае других повреждений кожи, либо же проблем со здоровьем в целом.

В конечном итоге ученые пришли к выводу, что татуировка оказывает стимулирующий эффект: так биологи называют процесс, при котором иммунные клетки подвергаются воздействию специфического антигена и дифференцируются в антитела, которые остаются в кровотоке в течение многих лет. Благодаря подобному эффекту, здоровье людей, у которых есть татуировки, в среднем находится на более высоком уровне, чем у тех, кто татуировок себе не набивал.