Чем опасны бактерии, живущие на смартфоне

В жизни практически каждого современного человека имеются предметы, на которых очень много бактерий. И если большинство предметов в квартире человек трогает несколько раз в день, то смартфон может находиться в течение длительного времени рядом с человеком.

Журналисты ИА "Экспресс-Новости" рассказывают об опасности бактерий, "проживающих" на обычном смартфоне.

Карманы одежды, общественные места, контакт с людьми образуют опасную бактериальную среду. Учитывая тот факт, что гаджет стал неотъемлемой частью жизни каждого человека, он представляет опасность не только своим излучением. На корпусе смартфона скапливается большое число опасных бактерий. Среди самых опасных можно назвать золотистый стафилококк. Он является возбудителем большого количества заболеваний. Он ежедневно активизирует заболевания у многих тысяч людей на Земле. Ученые из Англии попросили несколько смартфонов у обычных людей для проведения исследования. В специальные лабораторные сосуды были помещены гаджеты. Через несколько дней удалось выяснить, что на них обитают целые колонии бактерий. Некоторые можно было заметить даже невооруженным глазом.

Медики отмечают, что золотистый стафилококк, который чаще всего обитает на смартфонах, может вызвать такие инфекции, как менингит и пневмония. Данные возбудители являются очень устойчивыми к антибиотикам. Помимо этого, медики считают, что порядка 20% населения на Земле являются носителями данных бактерий. Наличие такой бактерии в организме не означает, что человек сразу начнет болеть. Многое зависит от состояния иммунной системы человека.

Исследователи указывают, что по "состоянию телефона" можно рассказать о состоянии здоровья его владельца. Кроме этого, можно указать, в какой среде человек проживает и работает. Ученые считают, что данную проблему можно решить. Для этого необходимо систематически протирать свой смартфон специальными салфетками. Также не стоит давать свой гаджет посмотреть своим друзьям, знакомым. Если есть возможность, то стоит приобрести хороший защитный чехол для смартфона. Его тоже необходимо как минимум раз в день протирать антибактериальными салфетками. Ну, и правило, к которому нас приучали с детства, не нужно забывать: почаще мыть руки.