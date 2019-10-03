Как сделать зубы белее

Самый эффективный путь к белоснежной улыбке — лазерное отбеливание или виниры. Помимо основных противопоказаний, это довольно болезненные процессы, поэтому лучше несколько раз подумать, чем идти на крайние меры.

Для того, чтобы ваши зубы были здоровыми и красивыми, обязательно посещайте стоматолога раз в полгода. Профилактическая гигиена полости рта и ультразвуковая чистка AirFlow — вот ключ на пути к белым зубам без каких-либо сложных процедур, что требуют длительного восстановления.

Домашний поддерживающий уход — еще один важный шаг на пути к здоровью зубов. Чистите зубы два раза в день по 3-5 минут — утром после завтрака и вечером перед сном. Приобретите ирригатор для домашнего использования — за счет множества пульсаций он удалит зубной налет и остатки пищи между зубами. После каждого приема пищи используйте зубную нить.

Существует несколько способов самостоятельного отбеливания зубов в домашних условиях.

Чистите зубы содой

Речь идет об обычной пищевой соде: ее, кстати, добавляют в большинство зубных паст. Работает как природный отбеливатель. Смешайте четверть чайной ложки соды с водой, поместите в этот раствор щетку и приступайте к чистке.

Ешьте клубнику и яблоки

Яблоки помогают очистить зубы, когда под рукой нет щетки: это известный факт. Но мало кто знает, что клубника также содержит яблочную кислоту, которая способствует отбеливанию зубов: обязательно добавьте ее в свой рацион.

Используйте кокосовое масло при чистке

Налет на наших зубах появляется из-за цвета продуктов, которые мы едим в течение дня. Чтобы от него избавиться, стоматологи рекомендуют полоскать зубы столовой ложкой кокосового масла. Оно защищает эмаль от окрашивания и прилипания цветных частиц продуктов, а еще удаляет бактерии с ее поверхности.

Используйте соленую воду для полоскания полости рта

Размешайте чайную ложку соли в стакане с теплой водой и охладите ее, после чего прополощите с ней рот. Помимо антибактериальной профилактики такой раствор будет постепенно отбеливать эмаль.