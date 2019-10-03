Диетолог назвала самые вредные виды мяса

Тяжелее всего человеческий организм усваивает баранину, свинину, утиное и гусиное мясо. Об этом рассказала диетолог Марина Ваулина.

По ее словам, немаловажную роль играет способ приготовления продукта. Лучше всего усваивается вареное мясо или приготовленное на пару, особенно, если его подавать с овощами. Диетолог также отметила, что сыровяленое мясо и другие подобные продукты вполне безобидны, если употреблять их в умеренном количестве.

Помимо этого Ваулина посоветовала людям, следящим за здоровьем, добавить в рацион индейку, курицу и кролика и заменить соленые маринады на кефир или воду с соевым соусом.