Сколько яиц можно съедать в день

Яйца как высокобелковый продукт входят в ежедневный рацион очень многих людей, особенно тех, кто занимается спортом и придерживается правил здорового питания. Это и правда прекрасный источник белка, который необходим для построения мышц. Его особенность заключается в том, что этот продукт способен усваиваться почти на все 100%.

Яичный белок богат лейцином, треонином и другими важными аминокислотами. Съедая одно яйцо в день, вы получаете 5% суточной дозы железа, 4% цинка и 3% кальция. Но есть одно важное «но»: яйца содержат холестерин, поэтому потребление должно быть умеренным.

Американская ассоциация кардиологов в течение 14 лет исследовала этот вопрос. Специалисты изучили гастрономические пристрастия 120 000 человек и выявили следующий факт: случаев нарушения работы сердечно-сосудистой системы среди тех, кто ел до 14 яиц в неделю столько же, сколько и у тех, кто ел всего лишь два. Американские кардиологи пришли к следующему вердикту: 6-7 яиц в неделю — это безопасная доза.

Холестерин, который содержат яйца, неопасен для здоровья взрослого человека. Вопрос в другом: желток содержит 7 г жира. Если в ваши планы входит похудение, то здесь важно понимать, что, съедая омлет из трех яиц, вы разом получаете 21 г жира (и это не считая ценности других ингредиентов). После такого завтрака вам придется в течение дня ограничивать себя в жирах, а это неправильно: каждый прием пищи должен быть сбалансированным, а организм должен получать как животные, так и растительные жиры.

Вопрос веса играет огромную роль в определении допустимой суточной дозы яиц. Если ваша масса тела — до 55 кг, то вам разрешено одно яйцо в день (вместе с желтком) и три белка дополнительно. Помните: норма белка в сутки — 1,4 г на 1 кг массы тела. Один яичный белок содержит от 2,6 до 4,8 г протеина (зависит от класса). Чтобы соблюсти баланс КБЖУ, в течение дня вам достаточно съесть одно яйцо с желтком и три белка.