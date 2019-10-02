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Почему нельзя часто расчесываться 

Рамблер 1 час назад
Почему нельзя часто расчесываться
Фото: depositphotos.com
Вероятнее всего, в вашей женской сумочке всегда лежит небольшая расческа. Но вы вряд ли знали, что постоянно ее использовать не стоит. Рассказываем почему.
Процесс расчесывания, по своей сути, безвреден — это факт. Но даже если вы используете самую мягкую расческу, она может нанести микротравмы вашим волосам. Все это способствует их истончению и повреждению.
Трихологи считают, что оптимальное количество расчесываний в течение дня — два или максимум три раза: с утра и перед сном. При этом очень важно делать это правильно. Начинайте процесс расчесывания плавно — от кончиков, двигаясь вверх. Ни в коем случае не расчесывайте мокрые пряди: их предварительно нужно подсушить полотенцем.
Никогда не дергайте спутанные пряди. Расчесывать узелки лучше всего уже после того, как вы помыли голову и воспользовались разглаживающим уходовым средством. В этом случае вам поможет гребень с редкими зубчиками. Отделите тонкую прядь и аккуратно расчешите кончики, постоянно двигаясь вверх. Чтобы уменьшить натяжение, придержите прядь у корней.
Самое главное правило — найти «свою расческу». Если у вас густые волосы, подойдет большая массажная. Если они у вас слабые, тонкие и сильно поврежденные, отдайте предпочтение гребню.
Если говорить о материале, то лучше всего выбирать расчески из щетины, дерева или кости: они меньше всего травмируют волосы. Также подойдут инструменты из мягких синтетических материалов (силикон, карбон).
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ЗОЖ
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