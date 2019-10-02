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Раскрыта опасность витаминов 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Раскрыта опасность витаминов
Фото: ТК «Звезда»
Витамины могут стать опасными, если их употребление не согласовано с врачом.
Потребление витаминов и минералов может отрицательно сказаться на здоровье. Из-за таких добавок увеличивается риск развития новообразований и некоторых болезней, например, Альцгеймера и Паркинсона. Таким образом, нехватка витаминов или гипервитаминоз должны диагностироваться врачом после обследования пациента.
Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева предупредила, что некоторые витамины попадают на рынок, даже не пройдя необходимых исследований эффективности и безопасности. К тому же, многие люди занимаются самолечением, узнав, что их анализы разнятся с нормой.
«Решают, условно говоря, добавить магния, хрома и цинка. Наш организм намного умнее нас и умеет приспосабливаться к внешним обстоятельствам, но после самолечения он может не справиться с наплывом непонятных веществ»,
— цитирует Дзгоеву «РИА Новости».
Проблема биологически активных добавок терапевт признала малоуправляемой. По ее словам, главная сложность заключается в том, что люди «ждут чуда», вместо того, чтобы слушать врачей.
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ЗОЖ , Минздрав РФ , РИА Новости
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