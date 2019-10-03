Врач назвала продукты, которые следует исключить из рациона

Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева в беседе с RT дала советы по правильному питанию.

Так, мясо есть надо, но не чаще раза в неделю, причем это ограничение не распространяется на мясо птицы. А от колбас и сосисок стоит совсем отказаться.

Кроме того, она опровергла утверждения о том, что яйца нельзя ежедневно употреблять в пищу. По ее словам, одно сваренное всмятку яйцо вреда не принесет.

Дзагоева посоветовала не отказываться от круп и правильно приготовленного хлеба, чтобы не лишать себя витаминов группы В.

А вот соленого и сладкого она посоветовала есть меньше.

Правильным стилем питания для красоты и здоровья она назвала средиземноморский, в основе которого лежат медленно усваиваемые углеводы, грубые зерновые, бобовые, оливковое масло и орехи.