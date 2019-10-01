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4 простых способа укрепить иммунитет 

Рамблер 3 часа назад
Межсезонье традиционно считается временем повышенной опасности простудных заболеваний. Именно осенью и весной мы начинаем активно стараться укрепить иммунитет, принимать витамины и другие всякие «волшебные» средства. Понятно, что человек, обладающий сильным иммунитетом имеет меньше шансов заболеть, потому и стараемся. Но кроме специальных иммуномодулирующих препаратов есть другие, не менее эффективные способы помочь организму пережить сезон простуд.

Не забывать про норму сна

7-9 часов — необходимое время отдыха для взрослого человека. Если не обращать на нее внимания и регулярно пребывать в состоянии недосыпа, организм в итоге даст сбой. Ему просто неоткуда будет брать силы на борьбу с различного рода воспалениями и распространением микробов.

Физическая активность

Повышению иммунитета способствуют регулярные спортивные тренировки. Но перегружать себя чрезмерно вовсе не стоит: высокие нагрузки могут, напротив, сыграть злую шутку, не повысив, а снизив иммунитет. Вполне достаточно умеренных занятий. Даже ходьба в течение 30 минут пойдет на пользу.

Солнечные ванны

Конечно, осень редко нас балует по-настоящему солнечными днями, но каждый из них нужно «ловить» и проводить больше времени на свежем воздухе и солнце, как только появляется такая возможность. Солнце — лучший источник витамина D, дефицит которого может привести к повышению риска респираторных заболеваний.

Минеральная вода и зеленый чай

Минеральная вода помогает организму выводить шлаки и токсины, а зеленый чай богат антиоксидантами, способствующими укреплению иммунитета.
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