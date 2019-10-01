Чем опасен дефицит йода 

Чтобы организм человека работал правильно и не давал сбоев, ему необходимо получать различные полезные вещества: белки, углеводы, жиры, витамины и различные микроэлементы. В числе последних наиболее важным является йод, который отвечает за множество функций. И чаще всего именно йод, к сожалению, люди, как правило, не получают в необходимом количестве. А ведь дефицит йода может привести к весьма неприятным последствиям.
Страдает интеллект
Йод крайне важен для нормального роста и умственного развития детей, а также формирования и правильной работы нервной системы. Дефицит этого микроэлемента приводит к тому, что ослабевает память, снижаются внимание и работоспособность.
Риск проблем с сердцем
Йод является одним из важнейших элементов, которые поддерживают нормальную частоту сердечных сокращений. При нехватке йода происходят сбои, которые могут привести к неприятным последствиям.
Проблемы с щитовидной железой
Йод участвует в производстве гормонов щитовидной железы, без которых в организме нарушаются обменные процессы.
Увеличивается содержание «плохого» холестерина
Недостаток в организме йода может привести к атеросклерозу, что, в свою очередь, увеличивает риск инсульта и инфаркта.