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Чем опасен дефицит йода 

Рамблер 2 часа назад
Чтобы организм человека работал правильно и не давал сбоев, ему необходимо получать различные полезные вещества: белки, углеводы, жиры, витамины и различные микроэлементы. В числе последних наиболее важным является йод, который отвечает за множество функций. И чаще всего именно йод, к сожалению, люди, как правило, не получают в необходимом количестве. А ведь дефицит йода может привести к весьма неприятным последствиям.

Страдает интеллект

Йод крайне важен для нормального роста и умственного развития детей, а также формирования и правильной работы нервной системы. Дефицит этого микроэлемента приводит к тому, что ослабевает память, снижаются внимание и работоспособность.

Риск проблем с сердцем

Йод является одним из важнейших элементов, которые поддерживают нормальную частоту сердечных сокращений. При нехватке йода происходят сбои, которые могут привести к неприятным последствиям.

Проблемы с щитовидной железой

Йод участвует в производстве гормонов щитовидной железы, без которых в организме нарушаются обменные процессы.

Увеличивается содержание «плохого» холестерина

Недостаток в организме йода может привести к атеросклерозу, что, в свою очередь, увеличивает риск инсульта и инфаркта.
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