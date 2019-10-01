Что происходит с вами, пока вы спите

Вы ложитесь спать, а что в этот момент делают ваши органы?

Согласно исследованиям, во сне мозг человека способен обрабатывать информацию, которую мы блокируем, когда не спим. Кроме того, иногда люди в состоянии сна пишут SMS и обновляют социальные сети, не осознавая этого и не помня. Чтобы не было таких неловких ситуаций, перед сном откладывайте телефон подальше.

Еще во время сна вы худеете — как правило, на 0,5-1 кг. В состоянии сна человек сжигает около 60 калорий. Именно поэтому диетологи часто ставят здоровый сон одним из первых пунктов лечения проблем с лишним весом. К слову, 8 часов сна — это около 200 г хлеба.

Разумеется, организм во сне сжигает гораздо меньше калорий, чем когда вы активны. В связи с этим большинство мышц становятся неактивными, и температура тела падает.

Во время медленного сна организм начинает вырабатывать гормоны: они стимулируют рост, размножение и регенерацию клеток. Все это крайне важно для иммунной системы.

После пробуждения важно выпить стакан воды не только потому, что это запустит процессы метаболизма. Дело в том, что во время сна возникает сухость во рту. Количество выделяемой слюны, когда мы спим, сильно снижается. Рот пересыхает, поэтому с утра важно восстановить баланс воды в организме.

У нас также снижается болевой порог, когда мы спим. Это связано с тем, что тело расслаблено, нервы не принимают сигналы боли и не передают их в мозг. Именно поэтому очень часто во время автокатастроф люди, которые в этот момент спали, остаются целыми и невредимыми: их мышцы не напряжены и не сопротивляются столкновению.

Поскольку работа органов чувств ослабляется и не передает сигналы в мозг, во сне люди также хуже слышат звуки и запахи.