Почему полезно спать в холодной комнате

Согласно исследованиям, сон при пониженной температуре лучше способствует восстановлению сил и даже сокращает риск развития различных заболеваний.

С таким заявлением выступил доктор Кристофер Винтер, главный врач Шарлотсвильского центра неврологии и медицины сна. Он считает, что сон при температуре 16-19 градусов по Цельсию крайне полезен. Если она будет выше или ниже, человек будет спать беспокойнее, постоянно ворочаться и в итоге не сможет выспаться.

Доктор связывает это с тем, что наш организм подчиняется суточному ритму. К 17:00 температура тела всегда повышена, после — спадает. К 5 утра у нас может наблюдаться самая низкая температура. Чем ближе ночь, тем ниже наша физическая активность: организм готовит нас ко сну. Если в спальне будет прохладно, мы сможем уснуть быстрее. К слову, некоторые виды бессонницы связаны с нарушением естественной терморегуляции организма.

Обязательно проветривайте комнату перед сном и устанавливайте терморегулятор батарей на минимальной отметке.

Сон в холодной комнате будет способствовать продлению молодости: в такой температуре лучше вырабатывается мелатонин, который замедляет процессы старения. Этот гормон также имеет антиоксидантное свойство, что позволяет регулировать проницаемость барьера между мозгом и кровеносной системой. Таким образом риск развития болезни Альцгеймера снижен.

Еще одно исследование доказало, что сон в холодной комнате лучше «сжигает» калории. У организма возрастает чувствительность к инсулину, содержание глюкозы понижается, а это, в свою очередь, отличная профилактика диабета второго типа.

У нас также улучшается настроение, поскольку под влиянием мелатонина возрастает уровень серотонина («гормона счастья»). Хотите всегда просыпаться в хорошем настроении? Спите в холодной комнате!