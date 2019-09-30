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Тарелка здоровья: продукты, снижающие риск онкологии 

WomanHit.ru 2 часа назад
Названы продукты, снижающие риск развития рака
Фото: WomanHit.ru
WomanHit.ru расскажет, что можно добавить в рацион, а от чего лучше отказаться
В условиях постоянной спешки и непреходящего стресса мы срываемся на фастфуд, алкоголь и другие вредные пищевые увлечения. А тем временем даже одна порция картофеля фри повышает риск возникновения аномалий в организме в несколько десятков раз. Кроме того, малоподвижный образ жизни, который ведет большая часть населения также может привести к неприятным болезням.
Тем не менее это не значит, что вы должны отказываться от жиров: ведь не все из них вредны, например, льняное масло или оливковое содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы нашему организму для нормального функционирования. Кроме масле в чистом виде, врачи советуют употреблять жирную рыбу, орехи и тыквенные семечки. Однако контролируйте поступление жиров в организм, так как лишний вес также не прибавит вам здоровья.

Какие же жиры приносят наибольший вред?

Как считают врачи, хуже всего на нашем здоровье отражаются трансжиры — те самые, которые образуются в процессе жарки, а также содержащиеся в маргарине и топленом растительном масле. Причем вы можете получить ненужную дозу не только посетив сеть популярных ресторанов фастфуда, но и «отравить» себя дома. Старайтесь не злоупотреблять жирным мясом и молочными продуктами. И тем более как можно меньше жарьте — лучше всего запечь ту же самую курицу в духовке.

Неужели нужно отказаться от мяса?

Нет, но сократить точно нужно. По статистике, чаще всего среди больных раком кишечника встречаются любители колбас и копченостей. Естественно, по праздникам можно позволить себе несколько бутербродов с копченой колбасой, но этим стоит ограничиться. То же самое касается употребления шашлыков и стейков в ежедневном режиме. Конечно, раз в неделю вы можете побаловать себя любимой отбивной, однако на постоянной основе в рацион следует включить рыбу, мясо птицы или кролика: прекрасная замена красному мясу.

Какие продукты помогут снизить риск заболевания?

Помидоры

Вы можете употреблять их как в свежем виде, так и в виде сока или томатной пасты. В томатах содержится полезное вещество под названием ликопин.

Цветная капуста и брокколи

Да, многие выбирают капусту из салата, но может стоит распробовать этот невероятно полезный продукт? В брокколи содержится сульфорафан, вещество, которое хорошо задерживает развитие раковых клеток.

Кофе

Наверное, самый приятный продукт, с употреблением которого мало у кого возникают проблемы. Однако напитком не стоит злоупотреблять людям, которые страдают от скачков давления. Будьте аккуратны!
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