Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гастроэнтеролог прокомментировал мифы о масле 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Гастроэнтеролог прокомментировал мифы о масле
Фото: Российская Газета
Рафинированное масло — настоящий яд, оливковое — кладезь жизненных сил, льняное натощак — "витаминный коктейль" для красоты и пищеварения. Так ли это на самом деле?
Гастроэнтеролог Алексей Парамонов, кандидат медицинских наук, развенчал популярные мифы о растительных маслах, пишет aif.ru.
Считается, что нерафинированное масло полезно, а рафинированного лучше избегать. По мнению Алексея Парамонова, эти масла — разного назначения, поэтому противопоставлять их не стоит. Нерафинированное масло хорошо в салате, а на рафинированном нужно готовить еду.
"Оно проходит очистку адсорбентами, нагреванием и вымораживанием — в нем не остается ничего, кроме собственно масла. Это хороший продукт для жарки и приготовления кулинарных изделий, в том числе потому, что такое масло не склонно создавать вредные трансжиры в процессе температурного воздействия", — пояснил врач.
На нерафинированном масле жарить продукты не стоит. В процессе нагревания оно теряет полезные свойства и окисляется. А все мнимые полезные свойства нерафинированных экзотических масел, якобы подходящих для жарки, это не более чем грамотно выстроенный маркетинг. Кстати, и жарить на любом масле можно продукты не более чем один раз.
Преувеличена и незаменимость оливкового масла.
"Подсолнечное содержит гораздо больше полиненасыщенных незаменимых жирных кислот. В оливковом в основном — мононенасыщенные заменимые. Последние долго считали не лучшими в деле профилактики атеросклероза. Однако эти представления изменились, "вредность" мононенасыщенных жирных кислот в исследованиях не подтверждена", — уточнил Алексей Парамонов.
Врач не рекомендовал принимать натощак любое растительное масло. Это народное средство представляет собой полноценный жировой удар по органам пищеварения, оно излишне стимулирует желчный пузырь и поджелудочную. И если здоровый человек негативного эффекта не заметит, то при наличии желчекаменной болезни все может закончиться перекрытием желчного протока и операцией. Лучший способ употреблять растительные масла — вместе с пищей, в умеренном количестве.
Назван главный секрет здорового сердца
Российская Газета: последние новости
Ученые выяснили, сколько нужно есть орехов для профилактики ожирения Ученые выяснили, сколько нужно есть орехов для профилактики ожирения Ученые нашли способ полностью восстановить сердце после инфаркта Ученые нашли способ полностью восстановить сердце после инфаркта Ученые нашли необычный способ борьбы с раком Ученые нашли необычный способ борьбы с раком
Комментарии
ЗОЖ , Алексей Парамонов , Аргументы и Факты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы напитки, которыми нельзя запивать лекарства
Названы напитки, которыми нельзя запивать лекарства
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе2
Как распознать гипогликемию и чем она опасна
Как распознать гипогликемию и чем она опасна2
Врач рассказал об опасности антибиотиков
Врач рассказал об опасности антибиотиков
Как бороться с синдромом беспокойных ног
Как бороться с синдромом беспокойных ног1
Видео
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
02:27
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
Новости
Стали известны самые здоровые регионы России
00:46
Стали известны самые здоровые регионы России
ЗОЖ
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом
02:18
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом
ЗОЖ
Чем опасен пониженный уровень холестерина
07:56
Чем опасен пониженный уровень холестерина
ЗОЖ Наука
На каком боку лучше всего спать
01:39
На каком боку лучше всего спать
Наука
В чем секрет здорового сердца
01:33
В чем секрет здорового сердца
ЗОЖ
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Незарегистрированные лекарства уже едут в Россию
00:40
Незарегистрированные лекарства уже едут в Россию
Новости
Как уменьшить боль при артрите
02:33
Как уменьшить боль при артрите
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение