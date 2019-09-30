Стали известны самые здоровые регионы России

Стали известны самые здоровые и самые больные регионы России

Эксперты "РИА Новости" проанализировали образ жизни граждан в различных областях России и назвали регионы, где жители ведут себя наиболее полезным для здоровья образом. Пятерку самых здоровых регионов страны возглавил Дагестан. На втором, третьем и четвертом местах также кавказские регионы — соответственно, Чечня, Кабардино-Балкария и Адыгея. На пятом месте оказался близкий географически к Кавказу Краснодарский край.

Среди параметров "здоровья" региона эксперты анализировали такие, как доля жителей, занимающихся спортом, уровень потребление табака и алкоголя. Учитывались продажи алкоголя в регионе, доля лиц, совершивших преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и смертность от случайного отравления алкоголем. Также эксперты смотрели на долю граждан трудоспособного возраста, работающих в опасных и вредных для здоровья условиях.

Плохие новости у экспертов для жителей таких российских регионов, как Камчатка — жители полуострова ведут самый нездоровый образ жизни по сравнению с другими россиянами. Нездоровыми привычками отличились и жители других регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Помимо Камчатки, самыми нездоровыми регионами признаны Еврейская автонономная область и Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Забайкальский край.