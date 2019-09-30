Врачи требуют ограничить рекламу «белого яда»

Врачи требуют ограничить рекламу сладостей

Врачи бьют тревогу: россияне жиреют из-за чрезмерного употребления сахара. Причем количество поедаемых сладостей и сахара все последние годы растет. В результате на улицах наших городов все больше тучных людей, сообщили медики. В качестве борьбы с ожирением нации они предлагают ограничить рекламу сладкого. Реклама ряда вредных для здоровья продуктов по телевизору уже запрещена — табачные изделия и алкоголь можно рекламировать только в ограниченном количестве СМИ.

"Нас очень волнует, что за последние годы россияне стали больше потреблять сахара. Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий",

По словам Тутельяна, избыточное потребление сладостей повышает риск развития сахарного диабета и ожирения. Сахар — "белый яд", и чем меньше человек его ест, тем лучше. Не существует "полезного сахара", поэтому продажи коричневого тростникового сахара в качестве менее вредного — банальная маркетинговая уловка. Мед также по сути является сахаром с добавками микроэлементов и супервысокой калорийностью, а не диетическим продуктом. Сахар может быть нужен только в качестве быстрого источника энергии для людей, которые занимаются физическим трудом. В организме человека сахар быстро усваивается, являясь источником так называемых "быстрых углеводов". Но после кратковременного подъема энергии человек вскоре чувствует усталость и желание съесть еще немного сладкого. Так формируется зависимость от сахара.