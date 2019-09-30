Врачи требуют ограничить рекламу «белого яда»

Врачи бьют тревогу: россияне жиреют из-за чрезмерного употребления сахара. Причем количество поедаемых сладостей и сахара все последние годы растет. В результате на улицах наших городов все больше тучных людей, сообщили медики. В качестве борьбы с ожирением нации они предлагают ограничить рекламу сладкого. Реклама ряда вредных для здоровья продуктов по телевизору уже запрещена — табачные изделия и алкоголь можно рекламировать только в ограниченном количестве СМИ.
"Нас очень волнует, что за последние годы россияне стали больше потреблять сахара. Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий",
— рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.
По словам Тутельяна, избыточное потребление сладостей повышает риск развития сахарного диабета и ожирения. Сахар — "белый яд", и чем меньше человек его ест, тем лучше. Не существует "полезного сахара", поэтому продажи коричневого тростникового сахара в качестве менее вредного — банальная маркетинговая уловка. Мед также по сути является сахаром с добавками микроэлементов и супервысокой калорийностью, а не диетическим продуктом. Сахар может быть нужен только в качестве быстрого источника энергии для людей, которые занимаются физическим трудом. В организме человека сахар быстро усваивается, являясь источником так называемых "быстрых углеводов". Но после кратковременного подъема энергии человек вскоре чувствует усталость и желание съесть еще немного сладкого. Так формируется зависимость от сахара.
Другой эксперт, директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк пояснил, что россияне потребляют больше сахара, чем допустимо согласно нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При возможности надо есть так мало сахара, как возможно. Однако если без сахара еда перестает приносить радость, целиком отказываться от сладкого не стоит, потому что эмоциональная составляющая любого приема блюд тоже важна, сказал Никитюк. Просто надо помнить, что сахар опасен для здоровья, и регулировать его употребление.