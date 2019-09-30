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Врачи призвали ограничить в России рекламу сладкого 

РИА Новости + ещё 10 4 часа назад
Врачи хотят ограничить в России рекламу сладкого
Фото: РИА Новости
Россияне за последние годы стали потреблять больше сахара, это ведет к увеличению количества людей с ожирением, поэтому следует ограничить рекламу сладкого, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Нас очень волнует, что за последние годы россияне стали больше потреблять сахара. Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий", — рассказал главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.
Он отметил, что избыточное потребление сахара повышает риск развития сахарного диабета и ожирения, поэтому чем меньше человек ест сахара, тем лучше. При этом сахар может быть полезен для людей, которые тратят много энергии. В этом случае он превращается в глюкозу и усваивается, подчеркнул Тутельян.
В свою очередь, директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк добавил, что россияне потребляют сахара больше, чем установлено нормами Всемирной организации здравоохранения. Однако полностью отказываться от сахара не следует, потому что еда, помимо своей основной функции, должна приносить еще и эмоциональное удовольствие, но во всем нужно следовать разумному подходу и не переедать, уточнил Никитюк.
Эксперты отметили, что существенной разницы между белым и коричневым сахаром нет, любой сахар вреден, если его есть слишком много. Однако если человек очень любит сладкое, можно заменить сахар подсластителями или сахарозаменителем, а вот мед не поможет снизить калорийность, уточнили врачи.
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ЗОЖ , Новости , Дмитрий Никитюк , Минздрав РФ , ВОЗ , РИА Новости
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