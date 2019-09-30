Врачи хотят ограничить в России рекламу сладкого

Врачи призвали ограничить в России рекламу сладкого

Россияне за последние годы стали потреблять больше сахара, это ведет к увеличению количества людей с ожирением, поэтому следует ограничить рекламу сладкого, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Нас очень волнует, что за последние годы россияне стали больше потреблять сахара. Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий", — рассказал главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

Он отметил, что избыточное потребление сахара повышает риск развития сахарного диабета и ожирения, поэтому чем меньше человек ест сахара, тем лучше. При этом сахар может быть полезен для людей, которые тратят много энергии. В этом случае он превращается в глюкозу и усваивается, подчеркнул Тутельян.

В свою очередь, директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк добавил, что россияне потребляют сахара больше, чем установлено нормами Всемирной организации здравоохранения . Однако полностью отказываться от сахара не следует, потому что еда, помимо своей основной функции, должна приносить еще и эмоциональное удовольствие, но во всем нужно следовать разумному подходу и не переедать, уточнил Никитюк.

Эксперты отметили, что существенной разницы между белым и коричневым сахаром нет, любой сахар вреден, если его есть слишком много. Однако если человек очень любит сладкое, можно заменить сахар подсластителями или сахарозаменителем, а вот мед не поможет снизить калорийность, уточнили врачи.