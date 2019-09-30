Простые способы уйти от инфаркта

В последнее воскресенье сентября в России отметили Всемирный день сердца. Накануне главный кардиохирург Минздрава России , академик Лео Бокерия рассказал о самых эффективных методах естественного оздоровления.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания, по-прежнему, остаются главной причиной смертности в мире. Поэтому регулярно привлекая общественное внимание к этим проблемам человечества, ведущие эксперты и участники мероприятий, прошедших в рамках Всемирного дня сердца, видели своей важнейшей задачей максимально популяризировать разнообразные формы профилактики ССЗ.

Тем более, как утверждают эксперты ВОЗ , почти 80 процентов самых частых сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркт и инсульт, можно предотвратить.

Накануне Всемирного дня сердца главный кардиохирург Минздрава России, президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» подробно рассказал об оздоровительных программах Лиги и дал рекомендации по профилактике сердечных патологий. Академик также подчеркнул, что в России благодаря росту популярности здорового образа жизни и отказу от вредных привычек количество сердечно-сосудистых заболеваний в последнее время падает.

— Я веду статистику сердечно-сосудистой хирургии в РФ с 1995 года. Тогда мы начали публиковать сборник «Сердечно-сосудистая хирургия», который сегодня является ориентиром для всех специалистов, занятых в этой области.

Кроме того, мы ежегодно выпускаем Атлас «Здоровье России». В ней публикуется несколько сотен карт регионов России, на которые нанесены различные показатели здоровья. Помимо болезней там указаны спортивные площадки и другие показатели, имеющие отношение к здоровому образу жизни. Регионы обозначены разными цветами в зависимости от количественных характеристик показателей. Атлас задумывался как книга, представляющая состояние здоровья населения в динамике.

Так вот, 15 лет мы анализируем эти показатели. Очевидно, что у нас уменьшилось количество сердечно-сосудистых заболеваний. У нас сегодня увеличилась продолжительность жизни. Есть совершенно объективные этому причины. Мы стали меньше курить, стали меньше пить, стали больше двигаться, — рассказал Лео Бокерия.

По словам академика, помимо лекарств есть и другие эффективные методы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Самая лучшая профилактика — это отказ от вредных привычек и физическая активность, не устает повторять Бокерия.

— Давно доказано, что систематические занятия физической культурой значительно снижают риски сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Ходьба остается самым физиологичным и доступным видом физической активности, не требует дополнительного оборудования и специально организованного пространства. Именно поэтому Лигой здоровья нации, Бакулевским центром были инициированы такие проекты как «10 000 шагов к жизни», «Человек идущий» и «Прогулка с врачом».

Все эти проекты объединяет одно — ходьба как универсальный, естественный, привычный и физиологичный вид физической нагрузки для человека любого возраста и пола. У ходьбы практически нет противопоказаний, для нее не нужна специальная одежда, специальное оборудование и приспособления, — подчеркнул академик.

Не только в столице хорошо известны и популярны проекты Лиги здоровья нации, популяризующие ходьбу и общую двигательную активность — такие как «10 тысяч шагов к жизни», «Человек идущий» и «Прогулка с врачом». Каждый из проектов направлен на свою аудиторию — молодежь, работающее население, и людей старшего возраста.

«Программа «10 000 шагов к жизни» существует уже более 6 лет и основана на рекомендации ВОЗ проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека.

Сегодня Маршруты здоровья являются базовым элементом проекта «Здоровый муниципалитет», в рамках которого с начала года уже открыты и работают маршруты более чем в 50-ти городах России.

Для участия в соревнованиях в рамках проекта «Человек идущий» участники подключаются к единому Интернет-ресурсу «человекидущий.рф», который через мобильное приложение обеспечивает подсчет шагов каждого участника, а также формирует рейтинги команд.

— Принцип соревнования прост. В течение предварительного этапа, который проходит сейчас, мы тестируем систему и формируем команды. А с 15 октября по 15 ноября проводим основной этап соревнований, выявляем победителей, и затем — награждаем. Мы надеемся, что эти соревнования всем понравятся, пройдут в честной ходьбе и станут традиционными.

На сегодняшний день зарегистрировалось уже 186 команд, представляющих более 140 Вузов — более 12 000 студентов. При этом география проекта расширилась до 320 городов. В соревнованиях выразили желание участвовать муниципальные и корпоративные команды.

Мы расширили формат соревнований, и разработали отдельные программы соревнований для муниципалитетов, организаций и неформальных объединений граждан.

На сегодня в соревнованиях принимают участие более 50 муниципальных и 100 корпоративных команд, — рассказал Лео Бокерия.

У проекта «Прогулка с врачом» — большая международная история. В России проект реализуется под руководством Ольги Леонидовны Бокерия . Она привезла эту программу из США, а на самом деле проект изначально был задуман и реализован в Австралии.

— Суть проекта на самом деле очевидна. Она заложена в название. Это пешая прогулка с врачом, во время которой люди могут посоветоваться, пообщаться с врачом на интересующие их темы.

Целевой аудиторией проекта чаще всего являются люди, уже имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой или перенесшие операции и нуждающиеся в реабилитационных мероприятиях.

Но, разумеется, формат прогулки не исключает участие в ней здоровых людей. Их, в общем, довольно много, и порой они составляют основную массу участников, — сказал Лео Бокерия.

Почему в перечисленных проектах рекомендуется проходить именно 10 тысяч шагов? По словам академика, многие крупные западные клиники, например, знаменитая клиника имени братьев Мэйо имеют в своем составе Институт здоровья и там проводятся рандомизированные исследования, когда берется 10 тысяч, 5 тысяч, т.д. — в зависимости от целей, которые ставятся.

И вот они пришли к таким выводам, что надо проходить от 6 до 10 тысяч шагов, но мы «оптималисты», поэтому мы остановились на последней цифре, пояснил Лео Бокерия.

Преимущество ходьбы в том, что она не предполагает каких-то особых сверх усилий и формирует привычку к ежедневным достаточным физическим нагрузкам.

— Ходить нужно в равномерном стиле, чтобы человек мог одновременно говорить и дышать в это время. Соответственно в его организм будет поступать больше кислорода. Увеличивать нагрузки нужно постепенно. Предполагается, что для начала человеку достаточно ходить два часа в неделю, в удобном для него ритме.

Желательно, конечно, чтобы он шел не расслабленно, а держал определенный темп, соответствующий показателям пульса. Идти нужно так, чтобы ему было комфортно пройти, как минимум километр.

Дальше, как показывает практика, люди, которые ходят в течение года — полутора лет, возвращаются к тем видам спорта, которыми они когда-то занимались. Они начинают себя лучше чувствовать, собираться с друзьями, немножко играть в футбол или во что-то еще.

Дальше, мы наблюдали формирование групп людей по интересам, и они уже между собой начинают проводить какие-то встречи, соревнования и т.д., — рассказал Лео Бокерия.

Кстати

29 сентября в «Аптекарском огороде» Ботанического сада МГУ прошел «Фестиваль здорового сердца». Тысячи москвичей приняли участие в открытии сразу двух необычных «тренажеров» для здорового сердца: Тропы здоровья и Зеленой комнаты.

Тропа здоровья — уникальный маршрут, протяженностью в 5 000 средних шагов. Неспешная прогулка по такой дистанции займет 30 минут, а сам маршрут проходит через самые интересные экспозиции «Аптекарского огорода». Зеленая комната — специальная зона, в которую входят хвойные деревья и растения, выделяющие эфирные масла и фитонциды (вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие болезнетворных бактерий).

Зеленая комната — это уединенное пространство, в котором можно отдохнуть и даже помедитировать. Растущие здесь можжевельник, кипарис, туя, тимьян, шалфей, лаванда и мята, обладают не только успокаивающим эффектом, но и способны снять головную боль, расслабить мышцы, и помочь в профилактике простудных заболеваний.

Алексей Ретеюм, директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»: «В этом году мы совместно с нашим давним партнером — компанией „Гедеон Рихтер“ создали настоящий оздоровительный комплекс по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Тропа здоровья и Зеленая комната вошли в постоянную экспозицию Аптекарского огорода и будут работать круглогодично. Комната будет служить отличным местом для отдыха даже в темное время суток, ведь специальное освещение позволит наслаждаться свежим воздухом и отдохнуть от напряженного дня вечером».

Специальным спортивным гостем «Фестиваля здорового сердца» стал Роман Костомаров , фигурист, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. Он рассказал о важности физической нагрузки для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и показал гостям мероприятия комплекс упражнений для ежедневной тренировки.

Во время Фестиваля каждый участник мог измерить пульс и давление на специальной точке здоровья, а дети, пришедшие со взрослыми, провели время на полезных мастер-классах.

Евгений Аверин , врач-кардиолог, зав. кафедрой ФДПО кардиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова: «Как врач-кардиолог, я считаю, что помимо посильной физической нагрузки, не стоит забывать и про сбалансированное питание. Ведь одно из основных условий для стабильной работы сердца — это восполнение таких важных микроэлементов как калий и магний — с приемом пищи и при помощи современных лекарственных средств.

Соблюдение этих несложных профилактических мер поможет сохранить сердце молодым и здоровым еще долгие годы».