Врачи назвали продукты, которые мешают похудеть

Врачи перечислили продукты, которые мешают похудеть

Медики рассказали, какие продукты мешают сбросить вес. При регулярном употреблении они приводят к увеличению жировой ткани.

При излишнем употреблении сахара человеческий организм не способен усваивать витамины. Их дефицит ведет к нарушению обмена веществ, ослаблению иммунитета и излишней массе тела. В огромном количестве современных продуктов содержится сахар, поэтому врачи рекомендуют следить за потреблением сахара и внимательно читать упаковки продуктов.

Кроме того, медики отметили, что жаренные продукты способны влиять на обмен веществ в организме. Особенно жареное вредно людям с генетической предрасположенностью к полноте.

Также рекомендуется контролировать потребление соли. Из-за ее избытков в организме задерживается вода, а в месте с ней и токсичные вещества, что может привести к замедлению обмена веществ. Медики считают, что современные люди привыкли к чрезмерно соленой пище, и несознательно потребляют излишние дозы соли.

Врачи рекомендуют отказаться от продуктов с глутаматом натрия. Этот вкусовой усилитель стимулирует чувство удовольствия от еды и вызывает привыкание. Как правило, в таких продуктах много калорий и почти нет витаминов и клетчатки, сообщает MedikForum.

Ранее «ФедералПресс» писал, что врачи назвали продукты, которые полезны для сердца. Так, медики рекомендуют употреблять не менее 400 нрамм овощей и фруктов в день. Кроме того, они советуют отказаться от жирного мяса.