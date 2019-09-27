Врач уточнила, полезна ли овсяная каша

Врач рассказала, действительно ли полезна овсяная каша

В последнее время все чаще можно услышать о том, что овсянка не так уж полезна, как считалось ранее. Так ли это, объяснила диетолог Юлия Хохолкова. Материал об этом опубликован в газете «Аргументы и факты».

Некоторые считают, что овсяная каша представляет собой «пустые калории». Диетолог объяснила, что польза каши зависит от того, что человек выбирает — зерно или хлопья. В этом смысле размер имеет значение.

«Самые мелкие хлопья не имеют клетчатки, поэтому менее питательные и более калорийные. Зерно всегда полезнее, так как там сохранены все минералы и витамины. Если же вы предпочитаете хлопья, то выбирайте самые крупные, которые долго варятся», — посоветовала врач.

Овсянка затрудняет усвоение кальция — второй миф. Продукт сам богат большим количеством витаминов и других полезных веществ, и негативного влияния на усвояемость микроэлементов он не оказывает.

Третий миф заключается в том, что самая полезная каша готовится на воде. По словам диетолога, это всего лишь дело вкуса. В приготовленном на молоке продукте разве что больше калорий.

Поэтому овсянка на воде более подходит худеющим. Для вкуса и дополнительной пользы кашу хорошо сочетать с фруктами.

«Кроме того, если есть непереносимость лактозы и казеина, молоко лучше заменить на растительные аналоги. Например, на богатое полезными жирами кокосовое молоко», — отметила Юлия Хохолкова.

Стоит помнить, что овсяная каша противопоказана людям с непереносимостью глютена. Этот белок есть и в овсе.