Стало известно, как изменится потребительская корзина россиян

Дмитрий Медведев поручил разработать потребительскую корзину в соответствии с принципами ЗОЖ для различных групп населения.

Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Работать над новой потребительской корзиной будут Минтруд Минфин . В нее должны войти базовые продукты питания, "позволяющие сформировать полноценный рацион здорового питания".

В данный момент перейти к такой потребительской корзине планируется в 2021 году.

Согласно закону, состав потребительской корзины необходимо пересматривать каждые пять лет. Этот срок истекает в 2023 году. Состав корзины напрямую влияет на размер прожиточного минимума. Кроме продуктов в нее входят одежда, канцтовары и прочие товары и услуги.