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Стало известно, как изменится потребительская корзина россиян 

Рамблер 2 часа назад
Дмитрий Медведев поручил разработать потребительскую корзину в соответствии с принципами ЗОЖ для различных групп населения.
Работать над новой потребительской корзиной будут Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минфин. В нее должны войти базовые продукты питания, "позволяющие сформировать полноценный рацион здорового питания".
В данный момент перейти к такой потребительской корзине планируется в 2021 году.
Согласно закону, состав потребительской корзины необходимо пересматривать каждые пять лет. Этот срок истекает в 2023 году. Состав корзины напрямую влияет на размер прожиточного минимума. Кроме продуктов в нее входят одежда, канцтовары и прочие товары и услуги.
ЗОЖ , Видео , Дмитрий Медведев , Минтруд , Роспотребнадзор , Минэкономразвития , Минфин
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