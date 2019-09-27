Названы продукты, которые помогут жить до 100 лет

Названы продукты, которые помогут россиянам дожить до 100 лет

Социальный опрос негосударственного пенсионного фонда Сбербанка показал, что россияне надеются дожить до глубокой старости, по меньшей мере до 92 лет. Медики и специалисты рассказали в интервью сайту «Мир 24», чем согражданам стоит питаться, чтобы реализовать свои мечты.

Так, спортивный тренер и нутрициолог Дмитрий Жеман рекомендовал россиянам включить в рацион авокадо. В его мякоти содержится линолевая кислота, которая относится к незаменимым жирным кислотам. При небольшом количестве углеводов в авокадо присутствуют только насыщенные полезные жиры, которые помогают усвоению витаминов К, Е и D. Вещества Омега-3 и витамин Е, способствуют улучшению работы мозга и снижению уровня холестерина.

Первый заместитель директора НИИ «Геронтология» и спикер компании «Daigo», профессор Андрей Ильницкий отметил, что именно витамин D активизирует гены, борющиеся с возрастными изменениями и болезнями, а также улучшает состояние костей и зубов.

Врач-терапевт, нутрициолог клиники персонализированной медицины «Ланцетъ» Лариса Полуянцева призвала употреблять кокос, в котором полезно все: от кожуры до молока. Кокосовая вода является прекрасным пребиотиком, а мякоть содержит цепочки жирных кислот, заставляющих клетки организма лучше работать.

Не стоит забывать про рыбу, в частности про лосось. Ее нужно употреблять минимум два раза в неделю. Полезные свойства рыбы, в особенности жирные кислоты Омега-3, снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 35%. Однако вместе с Омега-3 нельзя употреблять продукты, содержащие Омега-6, чтобы не аннулировать полученную пользу.

Капуста Грюнколь и брокколи помогают контролировать вес и предупреждают развитие серьезных заболеваний, в том числе онкологию, за счет содержания ульфорафана и других антиоксидантов. Продлит жизнь и укрепит здоровье употребление орехов в умеренном количестве. Витамин Е, содержащийся в них, борется с жировыми бляшками в артериях. Закрепить иммунитет позволят черника и клубника. Из-за низкого содержания сахара их можно употреблять даже людям с сахарным диабетом.

Желающим продлить жизнь давно стоит отказаться от растительного масла и перейти на оливковое. Мононасыщенные жиры помогают контролировать уровень холестерина, что благотворно отразится на долголетии. А вместо соли диетологи предложили использовать острые приправы. Это позволит снизить уровень давления в кровеносных сосудах и сохранить вес в норме.