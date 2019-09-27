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Названы продукты, которые помогут россиянам дожить до 100 лет 

360tv.ru + ещё 3 2 часа назад
Названы продукты, которые помогут жить до 100 лет
Фото: depositphotos.com
Социальный опрос негосударственного пенсионного фонда Сбербанка показал, что россияне надеются дожить до глубокой старости, по меньшей мере до 92 лет. Медики и специалисты рассказали в интервью сайту «Мир 24», чем согражданам стоит питаться, чтобы реализовать свои мечты.
Так, спортивный тренер и нутрициолог Дмитрий Жеман рекомендовал россиянам включить в рацион авокадо. В его мякоти содержится линолевая кислота, которая относится к незаменимым жирным кислотам. При небольшом количестве углеводов в авокадо присутствуют только насыщенные полезные жиры, которые помогают усвоению витаминов К, Е и D. Вещества Омега-3 и витамин Е, способствуют улучшению работы мозга и снижению уровня холестерина.
Первый заместитель директора НИИ «Геронтология» и спикер компании «Daigo», профессор Андрей Ильницкий отметил, что именно витамин D активизирует гены, борющиеся с возрастными изменениями и болезнями, а также улучшает состояние костей и зубов.
Врач-терапевт, нутрициолог клиники персонализированной медицины «Ланцетъ» Лариса Полуянцева призвала употреблять кокос, в котором полезно все: от кожуры до молока. Кокосовая вода является прекрасным пребиотиком, а мякоть содержит цепочки жирных кислот, заставляющих клетки организма лучше работать.
Не стоит забывать про рыбу, в частности про лосось. Ее нужно употреблять минимум два раза в неделю. Полезные свойства рыбы, в особенности жирные кислоты Омега-3, снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 35%. Однако вместе с Омега-3 нельзя употреблять продукты, содержащие Омега-6, чтобы не аннулировать полученную пользу.
Капуста Грюнколь и брокколи помогают контролировать вес и предупреждают развитие серьезных заболеваний, в том числе онкологию, за счет содержания ульфорафана и других антиоксидантов. Продлит жизнь и укрепит здоровье употребление орехов в умеренном количестве. Витамин Е, содержащийся в них, борется с жировыми бляшками в артериях. Закрепить иммунитет позволят черника и клубника. Из-за низкого содержания сахара их можно употреблять даже людям с сахарным диабетом.
Желающим продлить жизнь давно стоит отказаться от растительного масла и перейти на оливковое. Мононасыщенные жиры помогают контролировать уровень холестерина, что благотворно отразится на долголетии. А вместо соли диетологи предложили использовать острые приправы. Это позволит снизить уровень давления в кровеносных сосудах и сохранить вес в норме.
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Комментарии12
ЗОЖ , Андрей Ильницкий , НПФ Сбербанка
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