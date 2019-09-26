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Врач рассказал о пользе лимонада 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Врач рассказал о пользе лимонада
Фото: Вечерняя Москва
Врач Григорий Конев в комментарии argumenti.ru рассказал, может ли лимонад быть полезным.
По мнению эксперта, если говорить о продукции из магазина, то навряд ли от ее употребления будет польза, так как часто в лимонады добавляют ароматизаторы, красители, усилители вкуса. Кроме того, подобные напитки содержат большое количество сахара. Если пить покупные лимонады часто, может возникнуть угроза ожирения, развития диабета, может появиться кариес.
Однако лимонад может быть полезен, если приготовить его самостоятельно.
— Самое простое — выжать лимонный сок, залить его тёплой водой и выпить. Если же погода жаркая, то можно поставить его в холодильник и пить уже охлажденным, — отметил Конев.
В подобный напиток также можно добавить мед, тархун, имбирь.
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ЗОЖ , газета "Аргументы недели"
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