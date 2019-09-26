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Профессор рассказала, что нельзя делать в дни магнитных бурь 

Medical Note 4 часа назад
Что нельзя делать в дни магнитных бурь
Фото: Medical Note
Согласно сообщениям астрономов, ​ на днях Землю накроет магнитная буря. Как бороться с неприятными ощущениями во время природного явления, пишет «Вечерней Москвы».
По словам профессора кафедры нервных болезней Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Ольги Воробьевой, у метеозависимых людей в период магнитных бурь происходит вегетативная активация.
Это может стать причиной, например, повышения давления и перебоев в работе сердечно-сосудистой системы.
Метеозависимым — обычно это пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет, — рекомендуется не переутомляться, не нервничать и наполнить организм витаминами группы B и минералами.
Усугубить состояние могут энергетические и спиртные напитки, а также кофе. От всего этого в период бурь следует категорически отказаться.
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