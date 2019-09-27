Как сохранить сердце здоровым: советы Лео Бокерии

Как сохранить сердце здоровым: 3 совета от Лео Бокерии

Главный кардиохирург Минздрава России , президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия дал три простых рекомендации, которые помогут сохранить сердце здоровым. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Во-первых, чтобы предупредить болезнь, нужно обязательно бросить курить — причем сразу, не тянуть, говорит эксперт.

«Особенно женщинам, которые труднее отвыкают от курения, — подчеркнул Бокерия. — И никакой замены в виде электронных сигарет, вредность которых уже доказана».

Вторая рекомендация — спать не менее 7 часов, ложиться и вставать в одно и то же время. По словам академика, режим сна и питания для нервной системы важнее, чем их количество.

Бокерия также призвал россиян быть физически активными. Как минимум, больше ходить пешком. Начинать нужно с двух часов в неделю, ходить следует в комфортном, не расслабленном темпе. Для начала проходить надо хотя бы километр.

Лео Бокерия подчеркивает, что значительная часть сердечников болеют именно из-за неправильного образа жизни. Тем не менее, в этом году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России впервые была минимальной с начала 21 века. Академика назвал это прорывом.