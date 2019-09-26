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Чем опасен гематоген 

Рамблер 4 часа назад
Популярное в Советском Союзе лакомство было изобретено в Швейцарии и поначалу продавалось как лекарство в каплях. Лишь позже гематоген начали выпускать в плитках, а позже на западе от него совсем отказались.
В СССР же производство гематогена было поставлено на поток в 20-х годах XX века. Продукт позиционировали как лекарство, призванное бороться с дефицитом железа у людей в условиях неполноценного питания.
Гематоген был очень популярен, до сих пор сладки плитки, напоминающие ириски, повсеместно продаются в аптеках, хотя многие западные врачи давно заявляют о том, что продукт весьма опасен.
В чем же опасность гематогена?
Гематоген изготавливают на основе бычьей крови. В момент забоя, животные испытывают страх, в кровь выбрасывается огромное количество гормонов стресса, в числе которых кортизол.
Специалисты отмечают, что он способен провоцировать у детей нервозность, ухудшение памяти и снижение внимания.
Для активного роста животных в их корм добавляют различные антибиотики, которые попадают в кровь, а вместе с ней и в гематоген при его производстве. Действие этих препаратов может легко разрушить иммунную систему ребенка, а вовсе не оказать положительное действие на здоровье.
И, наконец, еще одна опасность гематогена в его калорийности. В 100 граммах продукта содержится 354 ккал, ведь для улучшения вкуса в него добавляют различные подсластители: мед, патоку, сахар, шоколад. Употребляя гематоген, ребенок вполне может заработать ожирение, особенно, если малыш малоподвижен и склонен к быстрому набору веса. Людям же, страдающим сахарным диабетом, гематоген и вовсе противопоказан.
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