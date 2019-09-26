Чем опасен гематоген

Популярное в Советском Союзе лакомство было изобретено в Швейцарии и поначалу продавалось как лекарство в каплях. Лишь позже гематоген начали выпускать в плитках, а позже на западе от него совсем отказались.

В СССР же производство гематогена было поставлено на поток в 20-х годах XX века. Продукт позиционировали как лекарство, призванное бороться с дефицитом железа у людей в условиях неполноценного питания.

Гематоген был очень популярен, до сих пор сладки плитки, напоминающие ириски, повсеместно продаются в аптеках, хотя многие западные врачи давно заявляют о том, что продукт весьма опасен.

В чем же опасность гематогена?

Гематоген изготавливают на основе бычьей крови. В момент забоя, животные испытывают страх, в кровь выбрасывается огромное количество гормонов стресса, в числе которых кортизол.

Специалисты отмечают, что он способен провоцировать у детей нервозность, ухудшение памяти и снижение внимания.

Для активного роста животных в их корм добавляют различные антибиотики, которые попадают в кровь, а вместе с ней и в гематоген при его производстве. Действие этих препаратов может легко разрушить иммунную систему ребенка, а вовсе не оказать положительное действие на здоровье.

И, наконец, еще одна опасность гематогена в его калорийности. В 100 граммах продукта содержится 354 ккал, ведь для улучшения вкуса в него добавляют различные подсластители: мед, патоку, сахар, шоколад. Употребляя гематоген, ребенок вполне может заработать ожирение, особенно, если малыш малоподвижен и склонен к быстрому набору веса. Людям же, страдающим сахарным диабетом, гематоген и вовсе противопоказан.