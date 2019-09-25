Названые простые способы держать давление в норме 

Специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям рассказали, как поддержать давление в норме. По их утверждению, в этом поможет определенный рацион и спорт, сообщает портал «Утро.ру».
В частности, специалисты рекомендуют питаться большим количеством овощей и фруктов, минимизировать потребление соли, а также почаще ходить в спортзал.
По словам ученых, у вегетарианцев обычно меньше проблем со здоровьем, поскольку они придерживаются правильного питания. Для нормализации давления, по утверждению специалистов, поможет чеснок, травяной чай и продукты с высоким содержанием омега-3.
Ранее эксперты назвали на шесть необычных симптомов, которые говорят о сбоях в работе сосудов и сердца.