Названые простые способы держать давление в норме

Специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям рассказали, как поддержать давление в норме. По их утверждению, в этом поможет определенный рацион и спорт, сообщает портал «Утро.ру».

В частности, специалисты рекомендуют питаться большим количеством овощей и фруктов, минимизировать потребление соли, а также почаще ходить в спортзал.

По словам ученых, у вегетарианцев обычно меньше проблем со здоровьем, поскольку они придерживаются правильного питания. Для нормализации давления, по утверждению специалистов, поможет чеснок, травяной чай и продукты с высоким содержанием омега-3.

Ранее эксперты назвали на шесть необычных симптомов, которые говорят о сбоях в работе сосудов и сердца.