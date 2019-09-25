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Частицы одежды могут быть опасны для здоровья человека 

РИА «ФедералПресс» 14 часов назад
Частицы одежды могут быть опасны для человека
Фото: РИА "ФедералПресс"
Эксперты утверждают, что синтетические ткани содержат большое количество вредных частиц, которые могут влиять на здоровье человека. Такое мнение высказали эксперты из Федеральной политехнической школы Лозанны.
По словам специалистов, одежда содержит большое количество частиц, которые человек вдыхает. Ученые рассказали, что это могут быть остатки от сигаретного дыма, микробы от домашних питомцев, а также вещества, которые используются в медицине и промышленности. Эксперты делятся, что если некурящий человек находится рядом с курящим, то никотин можно обнаружить не только на одежде, но даже в крови и моче того, кто никогда не пробовал табак.
Ученые сообщают, что вредные частицы распространяются в воздухе с молниеносной скоростью и влияют на иммунную систему. Об этом пишет «МедикФорум».
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