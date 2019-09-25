Эксперты назвали незаметные симптомы повышенного холестерина

На проблему повышенного холестерина в крови зачастую указывают симптомы, на которые люди могут попросту не обратить внимания.

Так, эксперты назвали признаки, заметив которые человек должен насторожиться.

Среди "указателей" на опасный уровень "плохого" холестерина медики называют стенокардию, боль в груди и неприятные болевые ощущения, возникающие при ходьбе.

Заметив такие симтомы, следует обратиться к специалисту и сдать соответстующие анализы.

При этом врачи отмечают, что лучшей профилактикой повышения уровня "вредного" холестерина является правильное здоровое питание и физическая активность.