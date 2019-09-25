Пожилым людям посоветовали заниматься сексом

Эксперты выясняли, что пожилые люди, которые занимаются сексом, намного счастливее и здоровее тех, кто перестал вести половую жизнь.

Специалисты из Великобритании выяснили, что пожилые люди, которые занимаются сексом, намного счастливее и здоровее тех, кто больше не ведет половую жизнь. Исследователи выяснили, что интим сохраняет в человеке удовлетворенность жизнью и позитивное отношение к ее смыслу. Он также защищает от сердечных заболеваний и снижает вероятность смерти на 35%.

Эксперты уточняют, что в возрасте 60-69 лет 85% мужчин имели сексуальную активность. Это соответствует 60% и 32% мужчин в возрасте 70-80 лет. А вот женщины с возрастом начинают относиться к сексу с меньшим интересом. Как уточнили специалисты в США, оба пола имеют разные критерии для положительной половой жизни, которая характерезуется увеличением частоты у мужчин и повышением удовольствия у женщин.

Также исследование показало, что как мужчины, так и женщины, которые занимались сексом менее двух раз в месяц, подвергались более высокому риску меньшей удовлетворенности своим текущим уровнем здоровья. Кроме этого сексуально активные пожилые люди также испытывают больше удовольствия от жизни, передает «Здоровье».