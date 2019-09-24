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Исследование: финансовые проблемы ускоряют старение 

Yellmed 5 часов назад
Финансовые проблемы ускоряют старение
Фото: Yellmed
Специалисты из Копенгагенского университета установили связь между преждевременным старением и стесненным материальным положением, пишет MedicalNewsToday.
В исследовании приняли участие 5 тысяч человек среднего возраста с низким доходом, 18% из них жили в абсолютной бедности на протяжении 21 года. Эксперты проанализировали физические и умственные показатели участников.
Оказалось, взрослые, проживающие в условиях финансовой нестабильности от 4 лет, демонстрировали более слабые физические возможности и мыслительные функции, в сравнении с теми, кто не страдал долгие годы от безденежья.
Кроме того, у малообеспеченных участников наблюдались более высокие уровни С-реактивного белка и интерлейкина 6 — маркеров воспаления в крови, которые связывают с инфекционными и онкологическими заболеваниями.
Примечательно, что финансовые трудности в молодости, связанные с получением образования или поиском работы, не являются столь стрессовыми, как бедность в дальнейшей жизни.
Эксперты пришли к выводу: нестабильное материальное положение может стать причиной преждевременного старения. Виной всему длительный стресс, которой медленно уничтожает человека.
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