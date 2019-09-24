Исследование: финансовые проблемы ускоряют старение

Специалисты из Копенгагенского университета установили связь между преждевременным старением и стесненным материальным положением, пишет MedicalNewsToday.

В исследовании приняли участие 5 тысяч человек среднего возраста с низким доходом, 18% из них жили в абсолютной бедности на протяжении 21 года. Эксперты проанализировали физические и умственные показатели участников.

Оказалось, взрослые, проживающие в условиях финансовой нестабильности от 4 лет, демонстрировали более слабые физические возможности и мыслительные функции, в сравнении с теми, кто не страдал долгие годы от безденежья.

Кроме того, у малообеспеченных участников наблюдались более высокие уровни С-реактивного белка и интерлейкина 6 — маркеров воспаления в крови, которые связывают с инфекционными и онкологическими заболеваниями.

Примечательно, что финансовые трудности в молодости, связанные с получением образования или поиском работы, не являются столь стрессовыми, как бедность в дальнейшей жизни.

Эксперты пришли к выводу: нестабильное материальное положение может стать причиной преждевременного старения. Виной всему длительный стресс, которой медленно уничтожает человека.