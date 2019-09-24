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Почему полезно спать без одежды 

Рамблер 9 часов назад
Почему полезно спать без одежды
Фото: depositphotos.com
Пока магазины одежды предлагают покупателям все больше разнообразных пижам и нижнего белья, микробиологи призывают людей спать голыми. И на это есть свои причины.

Бактерии

Ученый Джейсон Тетро в своей книге "Микробы" говорит о том, что в течение дня на поверхности нашего тела размножаются многочисленные бактерии. При этом существенная их часть скапливается именно на одежде. Вот почему, когда мы засыпаем в домашней одежде, в которой проходили весь день, мы автоматически создаем для микроорганизмов благоприятную среду. Они моментально начинают размножаться, перемещаясь с одежды на тело и постельное белье.
Как следствие, — у вас появляется перхоть, высыпания, раздражение и воспаления на коже.

Терморегуляция

Однако бактерии — не единственная проблема, с которой сталкивается человек, засыпающий в одежде. В одной из своих работ сомнолог Майкл Бреус рассказал, что одежда нередко нарушает естественную терморегуляцию тела во сне. В связи с этим человек всю ночь испытывает дискомфорт. Кроме того, неправильная терморегуляция негативно сказывается на самочувствии организма, который вынужден всю ночь "работать", поддерживая комфортную температуру.
Помимо этого плотные пижамы, как правило, имеют строчки, молнии и пуговицы, которые также вызывают дискомфорт. Такие на первый взгляд мелкие неудобства приводят к тому, что мозг гораздо дольше погружается в стадию глубокого сна и меньше времени проводит в ней. Именно из-за этого на утро мы просыпаемся "разбитыми" и не выспавшимися.
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ЗОЖ
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