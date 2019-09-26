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Названы самые полезные специи в сезон простуд 

Мир24 + ещё 4 6 часов назад
Названы самые полезные специи в сезон простуд
Фото: Pixabay
Специалисты рекомендуют в сезон осеннего похолодания и возросшего риска заболеть гриппом и простудой употреблять специи, которые помогут поддержать иммунитет и уберечься от инфекций, пишет портал «МедикФорум».
Список лекарственных приправ возглавила сушеная гвоздика. Она содержит огромное количество минералов, витаминов и эфирного масла. Для профилактики ОРВИ эксперты советуют жевать сушеную гвоздику: ее компоненты способны уничтожить многих болезнетворных возбудителей.
Укрепляет иммунитет, обладает противопростудным и антимикробным действием имбирь. В нем содержатся витамины A, С, B1, B2, магний, фосфор, железо, кальций, натрий, цинк, калий. Имбирь рекомендуют добавлять в чай, кофе, овощные, мясные, рыбные блюда, разные соусы. Кроме того, специя помогает и в период острой простуды: снимает заложенность носоглотки и дает отхаркивающий и противовоспалительный эффект.
Одним из лучших профилактических противопростудных средств специалисты назвали теплое молоко с добавлением куркумы, выпитое на ночь. Противовоспалительными свойствами обладает куркумин — активный компонент, содержащийся в куркуме. Кроме того, он известен как иммуномодулятор, способный активизировать особые клетки иммунной системы в поисках и уничтожении микробов.
Сильным антиоксидантом — борцом с воспалительными процессами — является розмарин. В свежем виде для усиления иммунитета его достаточно 4-6 граммов в день, сушеного — две-три щепотки.
Давно известен своими целебными свойствами чеснок. Он действует как иммуностимулятор, увеличивает выработку белых кровяных телец, уничтожает вирусы и опасные бактерии. В его состав входит аллицин, натуральный антибиотик.
Согреет в ненастной осенью и защитит от болезней жгучий перец чили. Содержащийся в нем капсаицин действует как активатор клеток иммунной системы. Кроме того, в перце очень много витаминов и полезных веществ, которые укрепляют здоровье в целом.
Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, что поможет укрепить иммунитет осенью. По его словам, надо больше есть свежих овощей и фруктов, принимать расширенный витаминно-минеральный комплекс. При этом следует не переедать и активно заниматься спортом.
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ЗОЖ , Новости , Минздрав РФ
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