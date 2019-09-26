Названы самые полезные специи в сезон простуд

Специалисты рекомендуют в сезон осеннего похолодания и возросшего риска заболеть гриппом и простудой употреблять специи, которые помогут поддержать иммунитет и уберечься от инфекций, пишет портал «МедикФорум».

Список лекарственных приправ возглавила сушеная гвоздика. Она содержит огромное количество минералов, витаминов и эфирного масла. Для профилактики ОРВИ эксперты советуют жевать сушеную гвоздику: ее компоненты способны уничтожить многих болезнетворных возбудителей.

Укрепляет иммунитет, обладает противопростудным и антимикробным действием имбирь. В нем содержатся витамины A, С, B1, B2, магний, фосфор, железо, кальций, натрий, цинк, калий. Имбирь рекомендуют добавлять в чай, кофе, овощные, мясные, рыбные блюда, разные соусы. Кроме того, специя помогает и в период острой простуды: снимает заложенность носоглотки и дает отхаркивающий и противовоспалительный эффект.

Одним из лучших профилактических противопростудных средств специалисты назвали теплое молоко с добавлением куркумы, выпитое на ночь. Противовоспалительными свойствами обладает куркумин — активный компонент, содержащийся в куркуме. Кроме того, он известен как иммуномодулятор, способный активизировать особые клетки иммунной системы в поисках и уничтожении микробов.

Сильным антиоксидантом — борцом с воспалительными процессами — является розмарин. В свежем виде для усиления иммунитета его достаточно 4-6 граммов в день, сушеного — две-три щепотки.

Давно известен своими целебными свойствами чеснок. Он действует как иммуностимулятор, увеличивает выработку белых кровяных телец, уничтожает вирусы и опасные бактерии. В его состав входит аллицин, натуральный антибиотик.

Согреет в ненастной осенью и защитит от болезней жгучий перец чили. Содержащийся в нем капсаицин действует как активатор клеток иммунной системы. Кроме того, в перце очень много витаминов и полезных веществ, которые укрепляют здоровье в целом.