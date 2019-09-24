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Назван полезный для здоровья и борьбы с ожирением продукт 

Lenta.ru + ещё 7 4 часа назад
Назван полезный для борьбы с ожирением продукт
Фото: Lenta.ru
Ежедневное употребление орехов связано с меньшим риском ожирения и сопутствующих заболеваний. К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета в США. Кратко о результатах научной работы сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В исследовании приняли участие 51 529 мужчин в возрасте от 40 до 75 лет, работающих в сфере здравоохранения, и 238 386 медсестер 24-44 лет. Здоровье добровольцев отслеживали в течение 20 лет. Каждые четыре года участники сообщали свой вес и частоту употребления одной порции орехов (28 грамм) за предыдущий год. Также оценивался уровень еженедельных упражнений, в том числе ходьбы, бега трусцой, езды на велосипеде, плавания.
Оказалось, что частое употребление орехов любого типа связано с меньшим весом. Так, дополнительная половина порции уменьшает риск роста массы тела на два килограмма в течение четырех лет. Аналогичное количество грецких орехов снижает риск ожирения на 15 процентов.
Ученые отмечают, что исследование было обсервационным, то есть оно не способно точно установить причину и следствие. Однако оно подтверждает данные других наблюдений. Предполагается, что орехи способствуют большой трате энергии на жевание, а высокое содержание клетчатки вызывает более продолжительное ощущение сытости.
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ЗОЖ , Новости , Гарвардский университет
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