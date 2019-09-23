В чем опасность недосыпа

Ученые из Португалии пришли к выводу, что недосып может стать причиной ухудшения состояния иммунной системы, а также воспаления кишечника.

Как пишет сайт Политэксперт, по словам научных сотрудников, между бодрствованием и сном есть связь в виде группы иммунных клеток ILC3, которые отвечают за пищевод человека и борьбу с заболеваниями.

В ходе экспериментов специалисты выяснили, что при нарушении циклов уровень ILC3 в кишечнике уменьшается. В связи с этим в организме подопытных животных начали развиваться воспалительные процессы. Таким образом, ученые выяснили, что уменьшение клеток ILC3 в результате недосыпа вредит здоровью человека.