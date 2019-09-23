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Как чай влияет на работу мозга 

Yellmed 8 часов назад
Как чай влияет на работу мозга
Фото: Yellmed
Специалисты из Национального университета в Сингапуре описали связь между употреблением ароматного напитка и улучшением когнитивных функций, пишет MedicalNewsToday.
В исследовании приняли участие 36 человек в возрасте 60 лет и старше. Половина добровольцев регулярно пили чай, остальные — редко употребляли напиток. Специалисты учитывали разные факторы: психическое здоровье участников, наличие заболеваний, образ жизни.
Выяснилось, что у людей, употреблявших чай минимум четыре раза в неделю на протяжении 25 лет, области мозга между собой связаны более эффективно. Причем мозговую деятельность улучшало употребление любого вида чая.
Эксперты пришли к выводу: ежедневные чаепития замедляют возрастные изменения, снижают риск когнитивных нарушений у пожилых.
Хотя чай приносит много пользы, перебарщивать не стоит. Чрезмерное увлечение напитком повышает нагрузку на сердце и почки, приводит к перевозбуждению и бессоннице.
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