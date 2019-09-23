Как чай влияет на работу мозга

Специалисты из Национального университета в Сингапуре описали связь между употреблением ароматного напитка и улучшением когнитивных функций, пишет MedicalNewsToday.

В исследовании приняли участие 36 человек в возрасте 60 лет и старше. Половина добровольцев регулярно пили чай, остальные — редко употребляли напиток. Специалисты учитывали разные факторы: психическое здоровье участников, наличие заболеваний, образ жизни.

Выяснилось, что у людей, употреблявших чай минимум четыре раза в неделю на протяжении 25 лет, области мозга между собой связаны более эффективно. Причем мозговую деятельность улучшало употребление любого вида чая.

Эксперты пришли к выводу: ежедневные чаепития замедляют возрастные изменения, снижают риск когнитивных нарушений у пожилых.

Хотя чай приносит много пользы, перебарщивать не стоит. Чрезмерное увлечение напитком повышает нагрузку на сердце и почки, приводит к перевозбуждению и бессоннице.