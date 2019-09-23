Врачи рассказали, как правильно жевать жвачку

Если жевать жевательную резинку после каждого приема пищи в течение 10-15 минут, это сохранит тонус жевательных мышц и поможет зубам оставаться здоровыми. Но важно выбирать правильные сорта жвачки — с минимальным содержанием сахара и красителей. Об этом со ссылкой на опрошенных врачей сообщает РИА Новости. Как отметил профессор кафедры хирургической стоматологии Института стоматологии Первого МГМУ имени Сеченова Игорь Бондаренко , при грамотном использовании жевательная резинка полезна, потому что помогает очистить полость рта за счет повышения слюноотделения, а также за счет того, что крупные частички пищи приклеиваются к ней. Впрочем, заменять жвачкой зубную щетку нельзя

"Чтобы добиться адекватной гигиены, конечно, нужна и зубная щетка, и межзубные нити, и возможно, ирригатор", — подчеркнул стоматолог.

Процесс жевания жвачки увеличивает приток крови к деснам, что служит профилактикой парадонтоза. Можно сделать жевательную резинку еще более полезной, отметил врач, за счет лечебных добавок. Например, в Финляндии в жевательную резинку добавляют ксилит в качестве заменителя сахара — он несет пользу, а не вред для зубов.

"Сейчас идут обсуждения о том, чтобы в жевательные резинки вводить лекарственные добавки — лизаты нормальных представителей микрофлоры, это будет способствовать восстановлению нормальной микрофлоры. Такую жевательную резинку можно будет использовать всем, так как у среднестатистического городского жителя эти показатели снижены, и мы заинтересованы в том, чтобы их повысить", — сказал Бондаренко.

Он отметил также, что не стоит употреблять жевательную резинку людям с подвижными зубами и развившимся пародонтозом.