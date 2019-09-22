8 небанальных советов от стоматологов разных стран

О том, как чистить зубы или выбирать зубную щетку мы говорили неоднократно. На очереди лайфхаки от лучших зубных врачей из разных стран.

Япония

Девиз врачей: «спасти поврежденный зуб во что бы то ни стало».

Японцы приверженцы натуральности. Именно они разработали систему определения идеального цвета зубов — на один тон темнее, чем белки глаз. Так, на лице будут больше всего выделяться глаза — зеркало души, а не ультрабелые искусственные зубы.

Не ополаскивать рот после чистки

Стоматологи Японии знают, что суть чистки зубов не только в механическом очищении, а и в воздействии лечебных компонентов пасты. Фтор, который содержится хотя бы в малых дозах в каждой зубной пасте, должен остаться на зубах и заполнить все трещины и пустоты эмали. Поэтому они чистят зубы, тщательно втирая пасту, потом выплевывают остатки и не ополаскивают рот.

Пенка для зубов

Пока мы только начинаем узнавать этот чудо-продукт для зубов, японские стоматологи вовсю выписывают очищающую пенку как вид ежедневного ухода, потому что она полезней, чем лосьон-ополаскиватель (и удобнее в использовании).

Америка

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Девиз врачей: «сделать все, чтобы клиент остался доволен».

Американская мечта — идеально ровные, белые зубы без выраженных клыков. Так определилась основная деятельность стоматологов — отбеливание и реставрация.

Сами стоматологи объясняют такое помешательство на белоснежных зубах тем, что в Америке очень много темнокожих граждан, а у них зубы на фоне тона кожи выглядят ослепительно белыми. Впечатлившись, светлокожие американцы начали специально отбеливать зубы.

Отбеливание зубов каждый день

Помимо самого богатого разнообразия отбеливающих паст в мире, у американцев есть куча способов отбеливать зубы, пока занимаешься другими делами. Улыбка стоматологов — это их визитная карточка, поэтому капа с легким раствором для отбеливания установлена у них даже во время работы. Таким способом не пользуются обычные люди, ведь правильно подобрать состав и время воздействия сложно.

Есть больше клубники

Самый приятный вариант отбеливания — клубника дает мягкий эффект из-за яблочной кислоты в составе, она не разрушает зубную эмаль и не провоцирует чувствительность зубов. Это чуть ли не единственный фрукт, который благотворно влияет на зубную эмаль.

Италия

Девиз врачей: «лучше придумать способ устранения последствий, чем искоренить традицию, пусть даже вредную для зубов».

Итальянцы строят алгоритм ухода за зубами, исходя из образа жизни. Если бокал вина, сыр и сладкая выпечка — неотъемлемая часть жизни, то нет смысла заставлять людей отказываться от этого во имя идеальных зубов. Итальянские врачи нашли способ повернуть недостатки в достоинства.

Сыр вместо фруктов

Почти во всех фруктах содержится большое количество фруктозы — разновидности сахара, идеальной среды для развития бактерий. После перекуса фруктами или чашки чая с сахаром, итальянские стоматологи закусывают кусочком сыра. Он увеличивает выработку слюны, которая нейтрализует сахар.

Не чистить зубы после вина

Мы знаем, что красное вино — один из самых верных способов получить налет и пятна на зубной эмали, поэтому нам часто говорят, что после вина следует сразу почистить зубы. На самом деле в вине большая концентрация кислот, которые размягчают зубную эмаль. Почистив зубы сразу, есть риск повредить эмаль щеткой и окрасить зубы вином еще глубже. Стоматологи в Италии терпеливо ждут хотя бы час после выпитого бокала, прежде чем почистить зубы, и советуют поступать так же всем остальным.

Германия

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Девиз врачей: «не пытаться спасти больной зуб, а предупредить проблему».

Немцы уделяют первоочередное внимание не красоте, а здоровью зубов и десен. Правильный прикус, сильные десна, здоровое горло и язык — самое главное для стоматологов Германии.

Зубная нить каждый день

Мы пользуемся зубной нитью вместо зубочистки и считаем, что это просто способ убрать застрявшие во рту кусочки еды. На самом деле нить решает более серьезные проблемы — борется с бактериями на зубах и деснах. Такой же эффект дает ирригатор, но нить намного удобнее, например, в поездках или в обеденный перерыв в офисе.

Чистка языка

Очень важно тщательно очищать язык несколько раз в день, потому что именно налет на языке вызывает неприятный запах изо рта, провоцирует воспаление десен и развитие кариеса.