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Названо число шагов, которые нужно делать ежедневно 

Газета.Ru + ещё 7 50 минут назад
Названо число шагов, которые нужно делать ежедневно
Фото: Газета.Ru
Врачи назвали количество шагов, которое необходимо совершать людям разного возраста каждый день. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам врача-кардиолога Юрия Конева, молодые люди для тренировки сердечно-сосудистой системы должны проходить каждодневно не менее 10 тысяч шагов, а пожилые — до пяти-семи тысяч.
Он отметил, что при несоблюдении этих рекомендаций сердечно-сосудистая система "ослабевает, чем бы он ни занимался".
Медик также добавил, что, передвигаясь на машине, люди рискуют получить ожирение, а также повышение артериального давления и ишемическую болезнь сердца.
Он заключил, что даже прогулка на протяжении трех минут снижает кровяное давление.
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