Врачи назвали суточную норму потребления сока

В день врачи рекомендуют употреблять не более 200-300 миллилитров сока. Однако, в исследовании отмечается, что людям, которые стремятся похудеть, лучше отказаться от употребления сока. Врачи это объясняют тем, что в нем достаточно высокое содержание сахара, около 10-12%.

Эксперты уточнили, что соки бывают двух видов: прямого отжима и восстановленные, последние занимают более 90% рынка соков. Их получают из концентрированных соков — жидкость из обычного сока выпаривается, потом концентрат перевозится на место, где будет происходить розлив, там он разбавляется водой.

Врачи отметили, что добавление консервантов в соки не более чем миф. После восстановления сок проходит пастеризацию — быстрый нагрев до высокой температуры, после чего сок упаковывают в пакеты. Благодаря такому типу обработки, соки могут храниться около года, сообщает РИА Новости.

Противопоказаниями для употребления соков являются аллергические реакции и диабет второго типа, отмечают врачи.