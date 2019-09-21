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Врачи назвали суточную норму потребления сока 

РИА «ФедералПресс» 16 часов назад
Врачи назвали суточную норму потребления сока
Фото: РИА "ФедералПресс"
В день врачи рекомендуют употреблять не более 200-300 миллилитров сока. Однако, в исследовании отмечается, что людям, которые стремятся похудеть, лучше отказаться от употребления сока. Врачи это объясняют тем, что в нем достаточно высокое содержание сахара, около 10-12%.
Эксперты уточнили, что соки бывают двух видов: прямого отжима и восстановленные, последние занимают более 90% рынка соков. Их получают из концентрированных соков — жидкость из обычного сока выпаривается, потом концентрат перевозится на место, где будет происходить розлив, там он разбавляется водой.
Врачи отметили, что добавление консервантов в соки не более чем миф. После восстановления сок проходит пастеризацию — быстрый нагрев до высокой температуры, после чего сок упаковывают в пакеты. Благодаря такому типу обработки, соки могут храниться около года, сообщает РИА Новости.
Противопоказаниями для употребления соков являются аллергические реакции и диабет второго типа, отмечают врачи.
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ЗОЖ , РИА Новости
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