Как понять, что вы доживете до 80 лет

Врачи выяснили, как понять, доживет ли человек до 80 лет

Если в 70 человек ходит так же энергично, как в молодости, значит, скорее всего он проживет дольше 80 лет. К такому выводу пришли японские ученые после многолетнего исследования. Об этом они рассказали на Российско-японской открытой конференции "Курс на здоровое долголетие в России".

В ходе исследования экспертам потребовалось изучить скорость ходьбы людей в возрасте от 60 до 80 лет. Спустя 10 лет замеры показали, что скорость ходьбы у "среднего" японца в сопоставимом возрасте за данный период увеличилась на 5-10%.

Помимо этого, благодаря длительности исследования, ученым удалось установить закономерность: если в 70 лет человек сохранял энергичный темп ходьбы (1,5 в секунду), то почти со 100% вероятностью он имел шансы дожить до 80 лет. Но если в 70 человек мог преодолеть в секунду не более полуметра, вероятность, что он проживет еще десять лет составляла лишь 15-35%.