Что будет, если вставать до рассвета

Многие думают, что ранний подъем сделает их продуктивными и здоровыми. На самом деле, это миф, который имеет мало общего с реальностью. Рассказываем, почему.

Если по хронотипу вы не жаворонок, то насильная «переделка» естественных биоритмов существенно ударит по вашему здоровью. Ваш организм закладывает естественные часы, в которые ему комфортно засыпать и просыпаться, на естественном уровне. Если пойдете против внутренней системы, получите нервное расстройство, проблемы с лишним весом, атеросклероз.

Еще один важный факт — для нормального функционирования вашему организму нужно минимум 7 часов сна. Если вы ляжете позже 21:00, а встанете в 04:00, то не выполните свою «норму». Недостаток сна сказывается здоровье крайне негативно — в Средневековье даже была пытка, когда людям не давали спать.

Они быстро сходили с ума или умирали в жутких мучениях — историки отмечают, что это был один из самых страшных и жестоких способов получить нужные сведения.

Что делать, чтобы не попасть в ловушку?

В погоне за мнимой эффективностью не стоит просто заводить будильник на ранее утро и лишать себя необходимых часов сна.

1. Определите свой хронотоп. Для этого выберите несколько спокойных дней без обязательного расписания, чтобы можно было ложиться и вставать, когда захочется. Станет понято, жаворонок вы или сова. Первые любят ложиться и вставать рано, вторые — наоборот. Есть и промежуточный тип — голубь, ложится и встает в «среднее» время.

2. Подстройте под него свой график жизни. Если выбрать комфортное время отхода ко сну и спать достаточное количество часов, вы будете продуктивны и полны энергии. Не важно, во сколько звонит ваш будильник, главное — результат от деятельности за день.