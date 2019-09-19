5 продуктов которые нужно избегать, если у вас повышенное давление

Самой распространенной болезнью современности является гипертония. Человек, страдающей от нее, испытывает сильные головные боли и болезненные ощущения в области сердца. У него повышается кровяное давление, ухудшается зрение и появляется шум в ушах.

Лечить это заболевание должен врач, но предотвратить появление жутких симптомов можно исключив некоторые продукты из своего рациона.

Ограничьте соль и сахар

Эти продукты оказывают неблагоприятное влияние на сердечное давление. Основным компонентом соли является натрий, который задерживает выведение жидкости из организма. Из-за этого увеличивается количество крови и, соответственно, нагрузка на сосуды. Поэтому потребление соли необходимо снизить с 15 г в день до 4 г. Дополнительно солить еду не нужно. Ее достаточно содержится в обычных продуктах.

Сахар способствует поднятию уровня глюкозы в организме, что приводит к резкому подъему давления. Он также увеличивает риск возникновения сахарного диабета, провоцирует появление избыточного веса.

Сократите алкоголь и кофеин

Спиртные напитки вызывают повышение давления даже у здоровых людей. Гипертоникам алкоголь вообще противопоказан. Кофе также следует исключить из рациона или хотя бы уменьшить. Заменить его можно свежевыжатыми соками или чаем с цикорием. Они имеют такой же бодрящий эффект.

Меньше жирного мяса и колбасы

Обычно гипертония возникает на фоне закупорки сосудов холестерином. Его много содержится в мясе и копченых колбасах. Старайтесь готовить, не используя животные жиры. Добавляйте в блюда оливковое или подсолнечное масло. Покупая мясо, отдавайте предпочтение курице, индейке и телятине. Ограничьте употребление колбас и сала.

Сократите употребление сливочного масла

Старайтесь намазывать бутерброды маслом совсем немного. Выбирайте торты без привычных масляных кремов. Они также относятся к «вредным жирам». Из рациона исключите некоторые виды сыров.

Меньше ешьте сладостей

Замените пирожные, печенье и конфеты фруктами и овощами. Введите в свой рацион сухофрукты и продукты, содержащие цельные зерна. Организм их будет длительное время переваривать, а вы избавитесь от постоянного желания съесть что-то сладенькое.

Кроме отказа от некоторых продуктов, людям с гипертонией, следует перейти на дробное питание. Кушать нужно 4 раза в сутки в одно время.